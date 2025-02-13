Щомісячна перевірка: за що в українців заберуть бронювання навіть на критичному підприємстві

У Міністерстві економіки України повідомили, що загальна кількість заброньованих військовозобов’язаних є інформацією з обмеженим доступом. Це пояснюється тим, що ці дані можуть містити чутливу інформацію, яка стосується безпеки держави.

Механізм бронювання та контроль за зарплатою

Механізм бронювання працівників критично важливих підприємств не залежить від податкової звітності. Проте, встановлено щомісячний моніторинг заробітної плати заброньованих працівників. У разі, якщо їхня зарплата є меншою за 20 тис. грн, відстрочка від мобілізації може бути анульована.

Останнім часом в Україні спостерігається тенденція до автоматизації та цифровізації послуг, пов’язаних з мобілізацією. Так, у застосунку “Резерв+” було запроваджено функцію автоматичного продовження відстрочок від мобілізації для окремих категорій військовозобов’язаних, зокрема для студентів, аспірантів та докторантів.

Крім того, у застосунку “Резерв+” з’явилася можливість оформлення відстрочки від мобілізації онлайн. За перший тиждень після запуску цієї послуги нею скористалися 150 тисяч українців, що свідчить про її затребуваність та зручність.

Нововведення у сфері мобілізації:

Автоматичне продовження відстрочок у застосунку “Резерв+”

Оформлення відстрочки від мобілізації онлайн через застосунок “Резерв+”

Контроль за бронюванням:

Щомісячний моніторинг зарплати заброньованих працівників

Анулювання відстрочки у разі зменшення зарплати нижче встановленого рівня

Важливо зазначити, що бронювання військовозобов’язаних здійснюється з метою забезпечення стабільного функціонування критично важливих підприємств, установ та організацій. Перелік таких підприємств визначається Кабінетом Міністрів України.

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють на підприємствах, що мають стратегічне значення для економіки та оборони країни, а також ті, хто забезпечує потреби Збройних Сил України та інших військових формувань.

Процедура бронювання регулюється низкою нормативно-правових актів, зокрема Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, постановами Кабінету Міністрів України та іншими документами.

Для отримання більш детальної інформації щодо бронювання військовозобов’язаних, можна звертатися до Міністерства економіки України, Міністерства оборони України або безпосередньо до підприємств, установ та організацій, де працюють військовозобов’язані.