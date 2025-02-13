В ПФУ рассказали о единовременной выплате в 56 000 гривен

В Украине работники, получившие травму на производстве и полностью утратившие трудоспособность, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 56 тысяч гривен. Эта поддержка предоставляется Пенсионным фондом Украины в течение месяца после официального установления факта стойкой утраты профессиональной трудоспособности.

Важно отметить, что если расследование несчастного случая выявит вину не только работодателя, но и самого работника в нарушении норм охраны труда, размер помощи может быть уменьшен. Однако, уменьшение не может превышать 50% от установленной суммы.

Размер единовременной выплаты зависит от степени утраты трудоспособности и рассчитывается на основе семи минимальных заработных плат, актуальных на день, когда работник приобрел право на получение выплаты. Например, если потеря трудоспособности составляет 100%, то сумма помощи составит 56 тысяч гривен, исходя из минимальной зарплаты в 8 тысяч гривен по состоянию на 1 января 2025 года.

Помощь семье в случае смерти работника

В трагических случаях, когда несчастный случай на производстве приводит к смерти работника, его семья имеет право на получение единовременного пособия. Выплата осуществляется в течение месяца со дня смерти потерпевшего.

Размер этой помощи фиксированный и равен сорока размерам минимальной заработной платы, установленной на день наступления права на страховую выплату. На сегодняшний день это 320 тысяч гривен.

Другие виды помощи

Кроме указанных выплат, пострадавшие на производстве могут рассчитывать и на другие виды помощи, такие как:

Пособие по временной нетрудоспособности

Ежемесячные страховые выплаты

Дополнительная помощь на лечение и реабилитацию

Для получения более подробной информации и по вопросам оформления выплат, необходимо обращаться непосредственно в Пенсионный фонд Украины.