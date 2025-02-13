В ПФУ розповіли про одноразову виплату в 56 000 гривень

В Україні працівники, які отримали травму на виробництві та повністю втратили працездатність, можуть розраховувати на одноразову виплату у розмірі 56 тисяч гривень. Ця підтримка надається Пенсійним фондом України протягом місяця після офіційного встановлення факту стійкої втрати професійної працездатності.

Важливо зазначити, що якщо розслідування нещасного випадку виявить провину не тільки роботодавця, а й самого працівника у порушенні норм охорони праці, розмір допомоги може бути зменшено. Проте, зменшення не може перевищувати 50% від встановленої суми.

Розмір одноразової виплати залежить від ступеня втрати працездатності та розраховується на основі семи мінімальних заробітних плат, актуальних на день, коли працівник набув право на отримання виплати. Наприклад, якщо втрата працездатності становить 100%, то сума допомоги складе 56 тисяч гривень, виходячи з мінімальної зарплати у 8 тисяч гривень станом на 1 січня 2025 року.

Допомога сім’ї у разі смерті працівника

У трагічних випадках, коли нещасний випадок на виробництві призводить до смерті працівника, його сім’я має право на отримання одноразової допомоги. Виплата здійснюється протягом місяця з дня смерті потерпілого.

Розмір цієї допомоги фіксований та дорівнює сорока розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої на день настання права на страхову виплату. На сьогоднішній день це 320 тисяч гривень.

Інші види допомоги

Окрім зазначених виплат, постраждалі на виробництві можуть розраховувати й на інші види допомоги, такі як:

Допомога по тимчасовій непрацездатності

Щомісячні страхові виплати

Додаткова допомога на лікування та реабілітацію

Для отримання більш детальної інформації та з питань оформлення виплат, необхідно звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду України.