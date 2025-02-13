АЗС перепишут цены на бензин: к чему готовиться украинцам
Ожидается, что в конце февраля — начале марта 2024 года цены на бензин А-95 в Украине снизятся примерно на 50 коп./л. Этот прогноз базируется на том, что сети АЗС будут конкурировать за водителей, которые с потеплением начинают активнее пользоваться автомобилями. Снижение цен станет маркетинговым ходом для привлечения клиентов.
Текущие цены на бензин в Украине
По данным Консалтинговой группы «А-95», по состоянию на 12 февраля 2024 года средняя цена бензина А-95 в Украине составляет 56,87 грн/л, что на 1 коп. меньше, чем в предыдущий день. Однако, цены на разных АЗС могут существенно отличаться.
Самые высокие цены наблюдаются на заправках таких сетей:
- WOG, ОККО – 59,99 грн/л;
- Shell – 59,74 грн/л;
- SOCAR – 59,49 грн/л.
Самые низкие цены на бензин А-95 предлагают:
- «Авантаж 7» – 52,95 грн/л;
- «Фактор» – 53 грн/л.
Качество бензина и его влияние на автомобиль
Важно помнить, что качество бензина имеет решающее значение для работы автомобиля. Использование некачественного топлива может привести к серьезным поломкам, в частности:
- Разрушение фильтра и топливного насоса. Некачественное топливо может содержать примеси, которые быстро загрязняют и повреждают эти детали.
- Неравномерное сгорание в двигателе. Заниженное октановое число бензина приводит к неравномерному сгоранию, что может вызвать детонацию и повреждение двигателя.
Чтобы избежать проблем, связанных с некачественным бензином, рекомендуется заправляться на проверенных АЗС и обращать внимание на сертификаты качества топлива.
Интересные факты о бензине
- Первый бензиновый двигатель был изобретен Карлом Бенцом в 1885 году.
- Бензин получают путем переработки нефти.
- В мире существует более 200 различных марок бензина.
- Крупнейшими потребителями бензина являются США, Китай и Индия.
- Существуют альтернативные виды топлива, такие как биоэтанол и газ, которые могут использоваться вместо бензина.
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