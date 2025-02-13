АЗС перепишут цены на бензин: к чему готовиться украинцам

Ожидается, что в конце февраля — начале марта 2024 года цены на бензин А-95 в Украине снизятся примерно на 50 коп./л. Этот прогноз базируется на том, что сети АЗС будут конкурировать за водителей, которые с потеплением начинают активнее пользоваться автомобилями. Снижение цен станет маркетинговым ходом для привлечения клиентов.

Текущие цены на бензин в Украине

По данным Консалтинговой группы «А-95», по состоянию на 12 февраля 2024 года средняя цена бензина А-95 в Украине составляет 56,87 грн/л, что на 1 коп. меньше, чем в предыдущий день. Однако, цены на разных АЗС могут существенно отличаться.

Самые высокие цены наблюдаются на заправках таких сетей:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,74 грн/л;

SOCAR – 59,49 грн/л.

Самые низкие цены на бензин А-95 предлагают:

«Авантаж 7» – 52,95 грн/л;

«Фактор» – 53 грн/л.

Качество бензина и его влияние на автомобиль

Важно помнить, что качество бензина имеет решающее значение для работы автомобиля. Использование некачественного топлива может привести к серьезным поломкам, в частности:

Разрушение фильтра и топливного насоса. Некачественное топливо может содержать примеси, которые быстро загрязняют и повреждают эти детали.

Неравномерное сгорание в двигателе. Заниженное октановое число бензина приводит к неравномерному сгоранию, что может вызвать детонацию и повреждение двигателя.

Чтобы избежать проблем, связанных с некачественным бензином, рекомендуется заправляться на проверенных АЗС и обращать внимание на сертификаты качества топлива.

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