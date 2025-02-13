АЗС перепишуть ціни на бензин: до чого готуватися українцям
Очікується, що наприкінці лютого – початку березня 2024 року ціни на бензин А-95 в Україні знизяться приблизно на 50 коп./л. Цей прогноз базується на тому, що мережі АЗС будуть конкурувати за водіїв, які з потеплінням починають активніше користуватися автомобілями. Зниження цін стане маркетинговим ходом для залучення клієнтів.
Поточні ціни на бензин в Україні
За даними Консалтингової групи “А-95”, станом на 12 лютого 2024 року середня ціна бензину А-95 в Україні становить 56,87 грн/л, що на 1 коп. менше, ніж попереднього дня. Проте, ціни на різних АЗС можуть суттєво відрізнятися.
Найвищі ціни спостерігаються на заправках таких мереж:
- WOG, ОККО – 59,99 грн/л;
- Shell – 59,74 грн/л;
- SOCAR – 59,49 грн/л.
Найнижчі ціни на бензин А-95 пропонують:
- “Авантаж 7” – 52,95 грн/л;
- “Фактор” – 53 грн/л.
Якість бензину та її вплив на автомобіль
Важливо пам’ятати, що якість бензину має вирішальне значення для роботи автомобіля. Використання неякісного пального може призвести до серйозних поломок, зокрема:
- Руйнування фільтра та паливного насоса. Неякісне пальне може містити домішки, які швидко забруднюють та пошкоджують ці деталі.
- Нерівномірне згоряння в двигуні. Занижене октанове число бензину призводить до нерівномірного згоряння, що може викликати детонацію та пошкодження двигуна.
Щоб уникнути проблем, пов’язаних з неякісним бензином, рекомендується заправлятись на перевірених АЗС та звертати увагу на сертифікати якості пального.
Цікаві факти про бензин
- Перший бензиновий двигун був винайдений Карлом Бенцом у 1885 році.
- Бензин отримують шляхом переробки нафти.
- У світі існує понад 200 різних марок бензину.
- Найбільшими споживачами бензину є США, Китай та Індія.
- Існують альтернативні види палива, такі як біоетанол та газ, які можуть використовуватися замість бензину.
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