Авто

АЗС перепишуть ціни на бензин: до чого готуватися українцям

Yulia13.02.2025
заправка

Очікується, що наприкінці лютого – початку березня 2024 року ціни на бензин А-95 в Україні знизяться приблизно на 50 коп./л. Цей прогноз базується на тому, що мережі АЗС будуть конкурувати за водіїв, які з потеплінням починають активніше користуватися автомобілями. Зниження цін стане маркетинговим ходом для залучення клієнтів.

Поточні ціни на бензин в Україні

За даними Консалтингової групи “А-95”, станом на 12 лютого 2024 року середня ціна бензину А-95 в Україні становить 56,87 грн/л, що на 1 коп. менше, ніж попереднього дня. Проте, ціни на різних АЗС можуть суттєво відрізнятися.

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Найвищі ціни спостерігаються на заправках таких мереж:

  • WOG, ОККО – 59,99 грн/л;
  • Shell – 59,74 грн/л;
  • SOCAR – 59,49 грн/л.

Найнижчі ціни на бензин А-95 пропонують:

  • “Авантаж 7” – 52,95 грн/л;
  • “Фактор” – 53 грн/л.

Якість бензину та її вплив на автомобіль

Важливо пам’ятати, що якість бензину має вирішальне значення для роботи автомобіля. Використання неякісного пального може призвести до серйозних поломок, зокрема:

  • Руйнування фільтра та паливного насоса. Неякісне пальне може містити домішки, які швидко забруднюють та пошкоджують ці деталі.
  • Нерівномірне згоряння в двигуні. Занижене октанове число бензину призводить до нерівномірного згоряння, що може викликати детонацію та пошкодження двигуна.

Щоб уникнути проблем, пов’язаних з неякісним бензином, рекомендується заправлятись на перевірених АЗС та звертати увагу на сертифікати якості пального.

Цікаві факти про бензин

  • Перший бензиновий двигун був винайдений Карлом Бенцом у 1885 році.
  • Бензин отримують шляхом переробки нафти.
  • У світі існує понад 200 різних марок бензину.
  • Найбільшими споживачами бензину є США, Китай та Індія.
  • Існують альтернативні види палива, такі як біоетанол та газ, які можуть використовуватися замість бензину.

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Yulia13.02.2025
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