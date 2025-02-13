АЗС перепишуть ціни на бензин: до чого готуватися українцям

Очікується, що наприкінці лютого – початку березня 2024 року ціни на бензин А-95 в Україні знизяться приблизно на 50 коп./л. Цей прогноз базується на тому, що мережі АЗС будуть конкурувати за водіїв, які з потеплінням починають активніше користуватися автомобілями. Зниження цін стане маркетинговим ходом для залучення клієнтів.

Поточні ціни на бензин в Україні

За даними Консалтингової групи “А-95”, станом на 12 лютого 2024 року середня ціна бензину А-95 в Україні становить 56,87 грн/л, що на 1 коп. менше, ніж попереднього дня. Проте, ціни на різних АЗС можуть суттєво відрізнятися.

Найвищі ціни спостерігаються на заправках таких мереж:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,74 грн/л;

SOCAR – 59,49 грн/л.

Найнижчі ціни на бензин А-95 пропонують:

“Авантаж 7” – 52,95 грн/л;

“Фактор” – 53 грн/л.

Якість бензину та її вплив на автомобіль

Важливо пам’ятати, що якість бензину має вирішальне значення для роботи автомобіля. Використання неякісного пального може призвести до серйозних поломок, зокрема:

Руйнування фільтра та паливного насоса. Неякісне пальне може містити домішки, які швидко забруднюють та пошкоджують ці деталі.

Нерівномірне згоряння в двигуні. Занижене октанове число бензину призводить до нерівномірного згоряння, що може викликати детонацію та пошкодження двигуна.

Щоб уникнути проблем, пов’язаних з неякісним бензином, рекомендується заправлятись на перевірених АЗС та звертати увагу на сертифікати якості пального.

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