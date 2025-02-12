Обновление собственных данных на сайте Нефтегаза: кому из украинцев нужно это сделать

Компания “Нафтогаз” сегодня является монополистом на рынке. Именно эта газоснабжающая компания обслуживает около 95% всех потребителей. В компании отметили важность своевременной актуализации данных. Говорят, что без этого могут временно не предоставлять потребителям полный объем услуг. Также, без актуальных данных, иногда невозможно передать показатели счетчика и корректно начислить плату за потребленные ресурсы. Итак, в каких случаях нужно немедленно обновить свои данные? Рассказываем.

Какие данные требуют обновления и когда?

Каждый потребитель должен своевременно обновлять данные, если у него изменился адрес электронной почты, номер телефона или паспортные данные. Например, лицо сменило фамилию, в результате замужества, или развода. Эту информацию нужно обновлять, чтобы она отображалась в вашем персональном кабинете. Обновить данные можно прямо на сайте «Нефтегаза». В разделе «Вопросы и ответы» пошаговая инструкция, как это можно сделать. В некоторых случаях система может запросить сканирование определенных документов, например конкретных страниц паспорта, или справку о регистрации места жительства.

Будет ли дорожать газ?

И к не менее актуальному вопросу о вероятном подорожании газа в 2025 году. В правительстве отмечают, что подорожание не планируется. Во-первых, действует Мораторий на повышение тарифов на газ. Во-вторых, нет никаких предпосылок изменять стоимость коммунальных услуг как минимум до конца отопительного сезона. И до конца 2025 года стоимость газа, электроэнергии и водоснабжения не планируют менять. Конечно, все может измениться, ведь пока идет война, ситуация в стране не может быть стабильной и предсказуемой. Однако, как отмечают в Правительстве, если и будет какое-то повышение тарифов, то оно будет очень постепенным, поэтапным и людей раньше времени предупредят.