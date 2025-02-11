Приватбанк закрывает счета украинцев, объясняя это большими расходами: юристы объяснили насколько это законно

В последнее время участились случаи блокировки счетов клиентов украинскими банками, в частности ПриватБанком. Банки расторгают договоры в одностороннем порядке, ссылаясь на нарушение Закона “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов…”. Чаще всего это случается из-за того, что клиенты используют больше средств, чем официально заработали. Суды в большинстве случаев признают такие действия банков законными.

Судебная практика по блокировке счетов

В реестре судебных решений есть множество дел, где клиенты разных банков пытались восстановить свои счета через суд. Во всех этих случаях банки не раскрывали конкретных причин закрытия счетов, ссылаясь на внутренние алгоритмы проверки. Тем не менее, чаще всего причиной является значительное превышение расходов над официальными доходами.

Например, Королевский районный суд Житомира отказал клиенту ПриватБанка в восстановлении закрытого счета, поскольку его расходы значительно превышали официальные доходы. Аналогичное решение было принято Хмельницким горрайонным судом, где также было установлено значительное превышение расходов над доходами клиента.

Причины блокировки счетов

Банки блокируют счета, если считают, что сотрудничество с клиентом может привести к нарушению закона. Чаще всего блокируются отдельные операции, и клиенту предоставляется возможность объяснить их.

Вот некоторые из причин блокировки счетов:

Нарушение правил финансового мониторинга;

Подозрительные операции, которые банк считает рискованными;

Обмен криптовалюты и получение средств со счета, который ранее использовался мошенниками;

“Нетипичные” операции, например, большая сумма наличных или крупные онлайн-покупки;

Необновленные данные о себе;

Арест счета исполнительной службой;

Невозможность доказать законное происхождение средств.

Советы по избежанию блокировки счетов

Чтобы избежать блокировки счета, следует придерживаться следующих советов:

Сохраняйте все документы, подтверждающие ваши доходы;

Избегайте подозрительных операций, особенно с криптовалютой и наличными;

Своевременно обновляйте свои данные в банке;

Не совершайте операций, которые могут быть расценены как «нетипичные»;

В случае блокировки счета, обратитесь в банк для получения разъяснений и предоставления необходимых документов.

Помните, банки обязаны соблюдать законодательство по финансовому мониторингу, поэтому они могут блокировать счета, если есть подозрение на нарушение закона.