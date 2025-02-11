Як покращити якість мобільного інтернету: неочевидний лайфхак від експерта

З проблемою повільного інтернету стикався кожен. Відео на Youtube завантажується годинами, а повідомлення в месенджері не відправляються? Давайте розберемось, як покращити мобільний інтернет на вашому смартфоні, незалежно від оператора.

Чому 4G працює повільно?

Погана зона покриття, перевантаження базової станції, технічні обмеження телефону, багато програм, що працюють у фоновому режимі, та перешкоди (стіни, погода) можуть значно впливати на швидкість інтернету.

Перші кроки до покращення

Перш за все, спробуйте перезавантажити телефон. Це часто допомагає вирішити тимчасові проблеми з підключенням. Перевірте покриття вашого оператора та спробуйте переключитися між 4G та 3G, щоб знайти більш стабільний сигнал.

Режим польоту. Увімкніть режим польоту на 10 секунд, потім вимкніть його. Телефон почне шукати доступні мережі.

Перезавантаження. Іноді допомагає повне перезавантаження телефону.

Wi-Fi вдома: Використовуйте Wi-Fi вдома, щоб не витрачати мобільний трафік.

Налаштування для Android

В налаштуваннях оберіть пріоритетне з’єднання (4G або 5G). Очистіть кеш мережі в “Інструментарії SIM”. Увімкніть та вимкніть режим “У літаку”. Встановіть Google DNS (8.8.8.8 та 8.8.4.4) в налаштуваннях мобільної мережі.

Налаштування для iPhone

Перейдіть в “Параметри” – “Основні” – “Про цей пристрій” та перевірте наявність оновлень оператора. Виберіть 4G в налаштуваннях стільникових даних. Очистіть історію та дані сайтів в налаштуваннях Safari. Вимкніть автоматичне оновлення додатків в “App Store”.

Інтернет без світла: що робити?

Перейдіть на 3G, оскільки 4G-мережі можуть бути перевантажені. Використовуйте Wi-Fi-роутер з Power Bank. Знайдіть місце з кращим сигналом (біля вікна, на пагорбі). Обмежте роботу фонових додатків. Спробуйте іншого оператора.

Важливо. Іноді допомагає використання VPN. Ці поради допоможуть вам покращити якість мобільного інтернету, незалежно від того, користуєтесь ви Android чи iPhone.