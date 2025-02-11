Приватбанк закриває рахунки українців, пояснюючи це великими витратами: юристи пояснили наскільки це законно

Останнім часом почастішали випадки блокування рахунків клієнтів українськими банками, зокрема ПриватБанком. Банки розривають договори в односторонньому порядку, посилаючись на порушення Закону “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів…”. Найчастіше це трапляється через те, що клієнти використовують більше коштів, ніж офіційно заробили. Суди у більшості випадків визнають такі дії банків законними.

Судова практика щодо блокування рахунків

У реєстрі судових рішень є безліч справ, де клієнти різних банків намагалися відновити свої рахунки через суд. У всіх цих випадках банки не розкривали конкретних причин закриття рахунків, посилаючись на внутрішні алгоритми перевірки. Проте, найчастіше причиною є значне перевищення витрат над офіційними доходами.

Наприклад, Корольовський районний суд Житомира відмовив клієнту ПриватБанку у відновленні закритого рахунку, оскільки його витрати значно перевищували офіційні доходи. Аналогічне рішення було прийнято Хмельницьким міськрайонним судом, де також було встановлено значне перевищення витрат над доходами клієнта.

Причини блокування рахунків

Банки блокують рахунки, якщо вважають, що співпраця з клієнтом може призвести до порушення закону. Найчастіше блокуються окремі операції, і клієнту надається можливість пояснити їх.

Ось деякі з причин блокування рахунків:

Порушення правил фінансового моніторингу;

Підозрілі операції, які банк вважає ризикованими;

Обмін криптовалюти та отримання коштів з рахунку, який раніше використовувався шахраями;

“Нетипові” операції, наприклад, велика сума готівки або великі онлайн-покупки;

Неоновлені дані про себе;

Арешт рахунку виконавчою службою;

Неможливість довести законне походження коштів.

Поради щодо уникнення блокування рахунків

Щоб уникнути блокування рахунку, слід дотримуватися наступних порад:

Зберігайте всі документи, що підтверджують ваші доходи;

Уникайте підозрілих операцій, особливо з криптовалютою та готівкою;

Своєчасно оновлюйте свої дані в банку;

Не здійснюйте операцій, які можуть бути розцінені як “нетипові”;

У разі блокування рахунку, зверніться до банку для отримання роз’яснень та надання необхідних документів.

Пам’ятайте: Банки зобов’язані дотримуватися законодавства щодо фінансового моніторингу, тому вони можуть блокувати рахунки, якщо є підозра на порушення закону.