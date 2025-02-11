Потрібна лише стяжка: як легко прочистити злив у раковині, у ванні, у душовій кабіні

У злив потрапляють омертвілі клітини шкіри, дрібне сміття, різні засоби догляду, які ви використовуєте, волосся. І ось саме на волосся налипає все це сміття. Згодом все накопичується, а потім ви помічаєте, що вода погано йде в злив або вона взагалі не йде.

Для прочистки зливу нам знадобиться нейлоновий хомут або по-іншому кабельна стяжка. В мене нова упаковка. Зараз покажу один із варіантів, як її можна відкрити. Візьміть ножиці та збоку зробіть невеликий трикутний надріз. Захопивши стяжку пальцем ви легко дістанете її з пакета. При цьому решта стяжок з пакета не випадатиме, що дуже зручно при зберіганні.

Ось така стяжка у мене, вона досить довга. Коротку краще не брати, краще взяти стяжку, щоб можна було добре все прочистити.

Фіксувати стяжкою можна багато всього. Насамперед – це дроти.

Затягується вона в один бік. І якщо затягнули, то просто так її не відкриєте. Але якщо потрібно, то зробити це можна.

Якщо придивитися, то всередині ви побачите маленький язичок. Ось він і не дає стяжці відкритися.

Візьміть звичайну голку або шпильку і підніміть язичок. Тепер ви легко зможете відкрити стяжку.

Нам стяжка потрібна у затягнутому стані. Далі зрозумієте чому.

Тепер візьміть манікюрні ножиці і таким чином зробіть на стяжці надрізи на невеликій відстані один від одного. Замість ножиць можете використовувати звичайний гострий ніж або канцелярський.

Надрізи потрібно зробити на одній і на іншій стороні стяжки, щоб вийшла така ялинка.

Ці надрізи досить гострі. І ви здивуєтеся, наскільки добре вони працюють. Щоб вони краще стирчали, покрутіть стяжку в різні боки.

Для прочищення зливу опустіть стяжку в злив раковини та покрутіть. Так на неї краще намотається волосся та інший бруд.

Завдяки тому, що стяжка затягнута, на кінці є петелька, за яку ви можете її тримати, і вона не дозволить стяжці потрапити в злив, якщо ви випадково її упустите. Ну а якщо петелька стане дуже маленькою, ви вже знаєте, як стяжку можна відкрити.

Прибирати бруд потрібно за напрямом зроблених надрізів.

Опускається стяжка в злив легко, а от коли діставатимете, то вона може застрягати. Це через зубчики. Просто треба ворушити її в різні боки та повільно піднімати нагору.

Я хоч і регулярно чистю злив, все одно дістала багато бруду. Якщо ви давно його не чистили, то, швидше за все, дістанете багато волосся та сміття. А щоб взагалі добре все прочистити, можете розібрати та вимити сифон.

Після очищення протріть стяжку і викиньте весь бруд у сміття. Потім її потрібно добре вимити. Для дезінфекції я ще поливаю стяжку оцтом. І за півгодини споліскую її під водою. Потім насухо її витріть і висушіть і приберіть до наступного використання.

У злив я теж на півгодини заливаю оцет. А потім промиваю його теплою водою.

Ось так просто, використовуючи звичайну кабельну стяжку, можна прочистити злив і дістати волосся зі зливу у ванні або раковині. Упевнена, у вас вдасться усунути засмічення і вода більше не застоюватиметься.