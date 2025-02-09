Важное предупреждение для украинских ФОПов: что нужно сделать в 2025 году

Физические лица-предприниматели (ФЛП), которые прекращают свою деятельность или переходят на общую систему налогообложения в начале 2025 года, не смогут вернуться на упрощенную систему налогообложения в этом же году. Право на использование упрощенной системы налогообложения (единого налога) предоставляется только один раз в календарный год.

Объяснение от специалиста

Специалист по налогам для ФЛП, Михаил Смокович, обратил внимание предпринимателей на это ограничение. Он отметил, что если ФЛП решит возобновить свою деятельность в 2025 году, то он не сможет снова стать плательщиком единого налога ранее 1 января 2026 года.

Исключение из правила

Однако, это ограничение не касается тех ФЛП, которые подали заявление о закрытии в декабре 2024 года и фактически закрылись или перешли на общую систему налогообложения с 1 января 2025 года. В таком случае, они смогут вернуться на единый налог в 2025 году.

Важные даты для ФЛП в феврале

Михаил Смокович также напомнил ФЛП о нескольких важных датах в феврале, когда необходимо уплатить налоги или подать декларации:

До 10 февраля: Подача декларации плательщика единого налога ФЛП 3-й группы за 2024 год. Подача налогового расчета за наемных работников.

До 19 февраля: Уплата единого налога 5% ФЛП 3-й группы за 4-й квартал 2024 года.

До 20 февраля: Уплата единого налога за февраль: 1-я группа: 302,80 грн. 2-я группа: 1600 грн. Уплата военного сбора для 1-й и 2-й группы за февраль: 800 грн.



Статистика по ФЛП в Украине

По данным Государственной службы статистики, количество ФЛП в Украине в 2024 году выросло почти на 120 тысяч – до 1 707 677. Больше всего ФЛП зарегистрировано в IT-отрасли, хотя за 2024 год их количество в этом направлении уменьшилось на 2,4 тысячи.

Рекордное количество закрытий ФЛП

В то же время, количество ФЛП, которые прекратили свою деятельность в 2024 году, стало рекордным за пять лет. За 2024 год закрылось около 210 тысяч ФЛП. Основными причинами этого стали экономические трудности, изменения в налоговом законодательстве и миграционные процессы, как отмечали аналитики.

Новая форма налогового расчета

В Украине утвердили новую форму налогового расчета по НДФЛ (налог на доходы физических лиц) и ЕСВ (единый социальный взнос), которая объединяет представление этих налогов в одном отчете и предусматривает его ежемесячное представление. Отчетность за IV квартал 2024 года подается по старой форме, а за январь 2025 года – по новой.