Оприлюднили актуальні ціни на газ на лютий: скільки будемо платити цього місяця

Фактична ціна реалізації газу в Україні в січні 2025 року становила 16 334 гривень за 1 тис. кубометрів без урахування податку на додану вартість. Це на 6,8% більше, ніж було зафіксовано місяць тому. Про це стало відомо судячи з даних Міністерства економіки.

Ціни на газ в Україні: детальний аналіз (2022-2025)

Наведений графік та дані Міністерства економіки України ілюструють зміни ціни на природний газ для населення протягом останніх років. Давайте розглянемо детальніше:

Зростання ціни у січні 2025 року. Ціна на газ у січні 2025 року становить 16 334 грн за 1 тис. куб. м. Це на 6,8% більше, ніж у грудні 2024 року.

Загальна тенденція до зростання. Як видно з графіка, протягом 2022-2024 років ціна на газ зазнавала значних коливань, але в цілому спостерігається тенденція до зростання.

Сезонні коливання. Ціни на газ традиційно залежать від сезону. У холодну пору року, коли споживання газу збільшується, ціни, як правило, зростають.

Вплив зовнішніх факторів. Ціна на газ в Україні також залежить від ситуації на світовому ринку, зокрема від цін на нафту та інших енергоносіїв.

Ціни на газ у Європі сьогодні знаходяться на рівні 595 доларів за тисячу кубометрів, що становить 24,7 тисяч гривень.

Цікаві факти

Найвища ціна на газ за період була зафіксована у вересні 2022 року (39 952 грн).

Найнижча ціна була у липні 2023 року (10 833 грн).

У порівнянні з січнем 2024 року, ціна на газ у січні 2025 року зросла на 28,2%.

На даний момент вартість палива в ЄС приблизно на 70% вища, ніж рік тому. Це пояснюється тим, що зима в Європі цього року холодніша, ніж минулого року, що призводить до збільшення використання газу зі сховищ.