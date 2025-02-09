Важливе попередження для українських ФОПів: що потрібно зробити в 2025 році
Фізичні особи-підприємці (ФОП), які припиняють свою діяльність або переходять на загальну систему оподаткування на початку 2025 року, не зможуть повернутися на спрощену систему оподаткування цього ж року. Право на використання спрощеної системи оподаткування (єдиного податку) надається лише один раз на календарний рік.
Пояснення від фахівця
Фахівець з податків для ФОПів, Михайло Смокович, звернув увагу підприємців на це обмеження. Він зазначив, що якщо ФОП вирішить відновити свою діяльність у 2025 році, то він не зможе знову стати платником єдиного податку раніше 1 січня 2026 року.
Виняток з правила
Проте, це обмеження не стосується тих ФОПів, які подали заяву про закриття у грудні 2024 року та фактично закрилися або перейшли на загальну систему оподаткування з 1 січня 2025 року. У такому випадку, вони зможуть повернутися на єдиний податок у 2025 році.
Важливі дати для ФОПів у лютому
Михайло Смокович також нагадав ФОПам про кілька важливих дат у лютому, коли необхідно сплатити податки або подати декларації:
- До 10 лютого:
- Подання декларації платника єдиного податку ФОП 3-ї групи за 2024 рік.
- Подання податкового розрахунку за найманих працівників.
- До 19 лютого: Сплата єдиного податку 5% ФОП 3-ї групи за 4-й квартал 2024 року.
- До 20 лютого:
- Сплата єдиного податку за лютий:
- 1-а група: 302,80 грн.
- 2-а група: 1600 грн.
- Сплата військового збору для 1-ї та 2-ї групи за лютий: 800 грн.
- Сплата єдиного податку за лютий:
Статистика щодо ФОПів в Україні
За даними Державної служби статистики, кількість ФОПів в Україні у 2024 році зросла майже на 120 тисяч – до 1 707 677. Найбільше ФОПів зареєстровано в IT-галузі, хоча за 2024 рік їх кількість у цьому напрямі зменшилася на 2,4 тисячі.
Рекордна кількість закриттів ФОПів
У той же час, кількість ФОПів, які припинили свою діяльність у 2024 році, стала рекордною за п’ять років. За 2024 рік закрилося близько 210 тисяч ФОПів. Основними причинами цього стали економічні труднощі, зміни у податковому законодавстві та міграційні процеси, як зазначали аналітики.
Нова форма податкового розрахунку
В Україні затвердили нову форму податкового розрахунку з ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) та ЄСВ (єдиний соціальний внесок), яка об’єднує подання цих податків в одному звіті та передбачає його щомісячне подання. Звітність за IV квартал 2024 року подається за старою формою, а за січень 2025 року – за новою.
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