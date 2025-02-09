Важливе попередження для українських ФОПів: що потрібно зробити в 2025 році

Фізичні особи-підприємці (ФОП), які припиняють свою діяльність або переходять на загальну систему оподаткування на початку 2025 року, не зможуть повернутися на спрощену систему оподаткування цього ж року. Право на використання спрощеної системи оподаткування (єдиного податку) надається лише один раз на календарний рік.

Пояснення від фахівця

Фахівець з податків для ФОПів, Михайло Смокович, звернув увагу підприємців на це обмеження. Він зазначив, що якщо ФОП вирішить відновити свою діяльність у 2025 році, то він не зможе знову стати платником єдиного податку раніше 1 січня 2026 року.

Виняток з правила

Проте, це обмеження не стосується тих ФОПів, які подали заяву про закриття у грудні 2024 року та фактично закрилися або перейшли на загальну систему оподаткування з 1 січня 2025 року. У такому випадку, вони зможуть повернутися на єдиний податок у 2025 році.

Важливі дати для ФОПів у лютому

Михайло Смокович також нагадав ФОПам про кілька важливих дат у лютому, коли необхідно сплатити податки або подати декларації:

До 10 лютого: Подання декларації платника єдиного податку ФОП 3-ї групи за 2024 рік. Подання податкового розрахунку за найманих працівників.

До 19 лютого: Сплата єдиного податку 5% ФОП 3-ї групи за 4-й квартал 2024 року.

До 20 лютого: Сплата єдиного податку за лютий: 1-а група: 302,80 грн. 2-а група: 1600 грн. Сплата військового збору для 1-ї та 2-ї групи за лютий: 800 грн.



Статистика щодо ФОПів в Україні

За даними Державної служби статистики, кількість ФОПів в Україні у 2024 році зросла майже на 120 тисяч – до 1 707 677. Найбільше ФОПів зареєстровано в IT-галузі, хоча за 2024 рік їх кількість у цьому напрямі зменшилася на 2,4 тисячі.

Рекордна кількість закриттів ФОПів

У той же час, кількість ФОПів, які припинили свою діяльність у 2024 році, стала рекордною за п’ять років. За 2024 рік закрилося близько 210 тисяч ФОПів. Основними причинами цього стали економічні труднощі, зміни у податковому законодавстві та міграційні процеси, як зазначали аналітики.

Нова форма податкового розрахунку

В Україні затвердили нову форму податкового розрахунку з ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) та ЄСВ (єдиний соціальний внесок), яка об’єднує подання цих податків в одному звіті та передбачає його щомісячне подання. Звітність за IV квартал 2024 року подається за старою формою, а за січень 2025 року – за новою.