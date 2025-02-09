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Украинцам выплатят по 900 грн, но если не потратить средства, то карточку заблокируют

Yulia09.02.2025

Граждане Украины, которым исполнилось 18 лет, могут получить средства от государства в рамках программы «е-Книга». Эта инициатива направлена на поддержку чтения и украинского книгоиздательства.

Цель программы «е-Книга»

Основная цель программы заключается в популяризации чтения среди молодежи и поддержке украинских издателей. Средства, полученные по этой программе, можно потратить исключительно на приобретение книг на украинском языке.

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Виды книг, на которые можно потратить средства

  • Бумажные книги
  • Электронные книги
  • Аудиокниги

Сумма выплаты и условия получения

  • Размер выплаты: 908 гривен.
  • Период получения:
    • Лица, достигшие 18 лет в 2024 году.
    • Лица, которые достигнут 18 лет в 2025 году и последующих годах.

Как получить средства?

Все очень просто:

  1. Открытие карты: необходимо открыть цифровую карту «Дія Карта» онлайн в одном из банков-партнеров.
  2. Подача заявки: заявка на получение выплаты подается через приложение «Дія». Процесс подачи заявки занимает несколько минут.

Важные условия использования средств

  • Срок использования: средства необходимо использовать в течение трех месяцев с момента их зачисления на карту.
  • Возврат средств: в случае неиспользования средств в течение трех месяцев, они возвращаются в государственный бюджет, а счет закрывается.

Где можно приобрести книги?

Книги можно приобрести в магазинах-партнерах программы «е-Книга». Перечень таких магазинов можно найти на сайте Украинского института книги и в приложении «Дія».

Условия для получения выплат

  • Возраст: 18 лет должно исполниться в 2024 году или позже.
  • Совершеннолетие: человек должен быть совершеннолетним на момент подачи заявки.
  • Срок использования: денежную помощь нужно потратить в течение трех месяцев после получения.
  • Целевое использование: за полученные деньги можно приобрести бумажные, электронные и аудиокниги исключительно на украинском языке и исключительно в магазинах-партнерах программы.

Средства в рамках государственной программы «е-Книга» выдаются исключительно на покупку украинских книг.

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Yulia09.02.2025
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