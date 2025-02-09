Украинцам выплатят по 900 грн, но если не потратить средства, то карточку заблокируют

Граждане Украины, которым исполнилось 18 лет, могут получить средства от государства в рамках программы «е-Книга». Эта инициатива направлена на поддержку чтения и украинского книгоиздательства.

Цель программы «е-Книга»

Основная цель программы заключается в популяризации чтения среди молодежи и поддержке украинских издателей. Средства, полученные по этой программе, можно потратить исключительно на приобретение книг на украинском языке.

Виды книг, на которые можно потратить средства

Бумажные книги

Электронные книги

Аудиокниги

Сумма выплаты и условия получения

Размер выплаты: 908 гривен.

Период получения: Лица, достигшие 18 лет в 2024 году. Лица, которые достигнут 18 лет в 2025 году и последующих годах.



Как получить средства?

Все очень просто:

Открытие карты: необходимо открыть цифровую карту «Дія Карта» онлайн в одном из банков-партнеров. Подача заявки: заявка на получение выплаты подается через приложение «Дія». Процесс подачи заявки занимает несколько минут.

Важные условия использования средств

Срок использования: средства необходимо использовать в течение трех месяцев с момента их зачисления на карту.

Возврат средств: в случае неиспользования средств в течение трех месяцев, они возвращаются в государственный бюджет, а счет закрывается.

Где можно приобрести книги?

Книги можно приобрести в магазинах-партнерах программы «е-Книга». Перечень таких магазинов можно найти на сайте Украинского института книги и в приложении «Дія».

Условия для получения выплат

Возраст: 18 лет должно исполниться в 2024 году или позже.

Совершеннолетие: человек должен быть совершеннолетним на момент подачи заявки.

Срок использования: денежную помощь нужно потратить в течение трех месяцев после получения.

Целевое использование: за полученные деньги можно приобрести бумажные, электронные и аудиокниги исключительно на украинском языке и исключительно в магазинах-партнерах программы.

Средства в рамках государственной программы «е-Книга» выдаются исключительно на покупку украинских книг.