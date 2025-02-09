Украинцам выплатят по 900 грн, но если не потратить средства, то карточку заблокируют
Граждане Украины, которым исполнилось 18 лет, могут получить средства от государства в рамках программы «е-Книга». Эта инициатива направлена на поддержку чтения и украинского книгоиздательства.
Цель программы «е-Книга»
Основная цель программы заключается в популяризации чтения среди молодежи и поддержке украинских издателей. Средства, полученные по этой программе, можно потратить исключительно на приобретение книг на украинском языке.
Виды книг, на которые можно потратить средства
- Бумажные книги
- Электронные книги
- Аудиокниги
Сумма выплаты и условия получения
- Размер выплаты: 908 гривен.
- Период получения:
- Лица, достигшие 18 лет в 2024 году.
- Лица, которые достигнут 18 лет в 2025 году и последующих годах.
Как получить средства?
Все очень просто:
- Открытие карты: необходимо открыть цифровую карту «Дія Карта» онлайн в одном из банков-партнеров.
- Подача заявки: заявка на получение выплаты подается через приложение «Дія». Процесс подачи заявки занимает несколько минут.
Важные условия использования средств
- Срок использования: средства необходимо использовать в течение трех месяцев с момента их зачисления на карту.
- Возврат средств: в случае неиспользования средств в течение трех месяцев, они возвращаются в государственный бюджет, а счет закрывается.
Где можно приобрести книги?
Книги можно приобрести в магазинах-партнерах программы «е-Книга». Перечень таких магазинов можно найти на сайте Украинского института книги и в приложении «Дія».
Условия для получения выплат
- Возраст: 18 лет должно исполниться в 2024 году или позже.
- Совершеннолетие: человек должен быть совершеннолетним на момент подачи заявки.
- Срок использования: денежную помощь нужно потратить в течение трех месяцев после получения.
- Целевое использование: за полученные деньги можно приобрести бумажные, электронные и аудиокниги исключительно на украинском языке и исключительно в магазинах-партнерах программы.
Средства в рамках государственной программы «е-Книга» выдаются исключительно на покупку украинских книг.
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