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Українцям виплатять по 900 грн, але якщо не витратити кошти, то картку заблокують

Yulia09.02.2025

Громадяни України, яким виповнилося 18 років, можуть отримати кошти від держави в рамках програми «є-Книга». Ця ініціатива спрямована на підтримку читання та українського книговидавництва.

Мета програми «є-Книга»

Основна мета програми полягає в популяризації читання серед молоді та підтримці українських видавців. Кошти, отримані за цією програмою, можна витратити виключно на придбання книг українською мовою.

В тему

Види книг, на які можна витратити кошти

  • Паперові книги
  • Електронні книги
  • Аудіокниги

Сума виплати та умови отримання

  • Розмір виплати: 908 гривень.
  • Період отримання:
    • Особи, які досягли 18 років у 2024 році.
    • Особи, які досягнуть 18 років у 2025 році та наступних роках.

Як отримати кошти?

Все дуже просто:

  1. Відкриття картки: необхідно відкрити цифрову картку «Дія Картка» онлайн в одному з банків-партнерів.
  2. Подання заявки: заявка на отримання виплати подається через застосунок «Дія». Процес подання заявки займає кілька хвилин.

Важливі умови використання коштів

  • Термін використання: кошти необхідно використати протягом трьох місяців з моменту їх зарахування на картку.
  • Повернення коштів: у разі невикористання коштів протягом трьох місяців, вони повертаються до державного бюджету, а рахунок закривається.

Книги для підлітків

Де можна придбати книги?

Книги можна придбати в магазинах-партнерах програми «є-Книга». Перелік таких магазинів можна знайти на сайті Українського інституту книги та в застосунку «Дія».

Умови для отримання виплат

  • Вік: 18 років має виповнитися у 2024 році або пізніше.
  • Повноліття: людина має бути повнолітньою на момент подання заявки.
  • Термін використання: грошову допомогу потрібно витратити протягом трьох місяців після отримання.
  • Цільове використання: за отримані гроші можна придбати паперові, електронні та аудіокниги виключно українською мовою та виключно в магазинах-партнерах програми.

Кошти в рамках державної програми «є-Книга» видаються виключно на купівлю українських книг.

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Yulia09.02.2025
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