Українцям виплатять по 900 грн, але якщо не витратити кошти, то картку заблокують
Громадяни України, яким виповнилося 18 років, можуть отримати кошти від держави в рамках програми «є-Книга». Ця ініціатива спрямована на підтримку читання та українського книговидавництва.
Мета програми «є-Книга»
Основна мета програми полягає в популяризації читання серед молоді та підтримці українських видавців. Кошти, отримані за цією програмою, можна витратити виключно на придбання книг українською мовою.
Види книг, на які можна витратити кошти
- Паперові книги
- Електронні книги
- Аудіокниги
Сума виплати та умови отримання
- Розмір виплати: 908 гривень.
- Період отримання:
- Особи, які досягли 18 років у 2024 році.
- Особи, які досягнуть 18 років у 2025 році та наступних роках.
Як отримати кошти?
Все дуже просто:
- Відкриття картки: необхідно відкрити цифрову картку «Дія Картка» онлайн в одному з банків-партнерів.
- Подання заявки: заявка на отримання виплати подається через застосунок «Дія». Процес подання заявки займає кілька хвилин.
Важливі умови використання коштів
- Термін використання: кошти необхідно використати протягом трьох місяців з моменту їх зарахування на картку.
- Повернення коштів: у разі невикористання коштів протягом трьох місяців, вони повертаються до державного бюджету, а рахунок закривається.
Де можна придбати книги?
Книги можна придбати в магазинах-партнерах програми «є-Книга». Перелік таких магазинів можна знайти на сайті Українського інституту книги та в застосунку «Дія».
Умови для отримання виплат
- Вік: 18 років має виповнитися у 2024 році або пізніше.
- Повноліття: людина має бути повнолітньою на момент подання заявки.
- Термін використання: грошову допомогу потрібно витратити протягом трьох місяців після отримання.
- Цільове використання: за отримані гроші можна придбати паперові, електронні та аудіокниги виключно українською мовою та виключно в магазинах-партнерах програми.
Кошти в рамках державної програми «є-Книга» видаються виключно на купівлю українських книг.
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