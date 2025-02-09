Українцям виплатять по 900 грн, але якщо не витратити кошти, то картку заблокують

Громадяни України, яким виповнилося 18 років, можуть отримати кошти від держави в рамках програми «є-Книга». Ця ініціатива спрямована на підтримку читання та українського книговидавництва.

Мета програми «є-Книга»

Основна мета програми полягає в популяризації читання серед молоді та підтримці українських видавців. Кошти, отримані за цією програмою, можна витратити виключно на придбання книг українською мовою.

Види книг, на які можна витратити кошти

Паперові книги

Електронні книги

Аудіокниги

Сума виплати та умови отримання

Розмір виплати: 908 гривень.

Період отримання: Особи, які досягли 18 років у 2024 році. Особи, які досягнуть 18 років у 2025 році та наступних роках.



Як отримати кошти?

Все дуже просто:

Відкриття картки: необхідно відкрити цифрову картку «Дія Картка» онлайн в одному з банків-партнерів. Подання заявки: заявка на отримання виплати подається через застосунок «Дія». Процес подання заявки займає кілька хвилин.

Важливі умови використання коштів

Термін використання: кошти необхідно використати протягом трьох місяців з моменту їх зарахування на картку.

Повернення коштів: у разі невикористання коштів протягом трьох місяців, вони повертаються до державного бюджету, а рахунок закривається.

Де можна придбати книги?

Книги можна придбати в магазинах-партнерах програми «є-Книга». Перелік таких магазинів можна знайти на сайті Українського інституту книги та в застосунку «Дія».

Умови для отримання виплат

Вік: 18 років має виповнитися у 2024 році або пізніше.

Повноліття: людина має бути повнолітньою на момент подання заявки.

Термін використання: грошову допомогу потрібно витратити протягом трьох місяців після отримання.

Цільове використання: за отримані гроші можна придбати паперові, електронні та аудіокниги виключно українською мовою та виключно в магазинах-партнерах програми.

Кошти в рамках державної програми «є-Книга» видаються виключно на купівлю українських книг.