Никогда не открывайте такое смс-сообщение: украинцев предупреждают о новой мошеннической схеме

Мошенники, вероятно, не переведутся никогда и более того они постоянно придумывают новые мошеннические схемы, чтобы обмануть еще больше людей. Самая популярная схема — это смс-сообщение на электронную почту или на телефон, где указана какая-то ссылка по которой вроде бы нужно перейти, чтобы получить какие-то деньги, приз или социальную помощь. Правда, большинство людей уже поняли, что просто так никто деньги никогда не будет раздавать, поэтому на такие сообщения почти не реагируют. Соответственно мошенники изменили тактику и теперь присылают смс сообщения вроде бы от имени разных государственных учреждений и просят выполнить на первый взгляд простые и логические действия.

Игнорируйте такое сообщение

Сейчас людям активно приходит смс-сообщение вроде бы от газораспределительных систем. В сообщениях есть ссылка и текст, что вроде бы пользователю нужно перейти по ссылке и таким образом обновить собственные данные, в противном случае компания прекратит обслуживать вас как потребителя газа.

Многих это сбивает с толку и люди действительно ведутся на эту ловушку. В компании заявили, что подобных смс-сообщений они никому и никогда не посылали. Итак, если вам придет смс от Газораспределительных систем — можете даже не открывать его, а сразу отправлять в мусорку и блокировать отправителя.

Какие еще схемы сейчас остаются популярными?

Также аферисты очень часто охотятся на внутри перемещенных лиц или пенсионеров. И первые и вторые время от времени имеют право оформить какую-либо единовременную денежную помощь от государства или благотворительных организаций. Иногда, для того чтобы получить деньги, нужно заполнить электронную анкету. Так вот, аферисты присылают людям смс с информацией, что для них есть новая помощь и чтобы получить ее, нужно перейти по ссылке и заполнить регистрационную форму. Если вам пришло такое смс, в первую очередь поищите в сети информацию об этой помощи. Действительно ли она существует и кто ее финансирует? Все анкеты и регистрационные формы заполняйте только на официальных сайтах.