Ніколи не відкривайте таке смс-повідомлення: українців попереджають про нову шахрайську схему

Шахраї ймовірно не переведуться ніколи й більше того вони постійно вигадують нові шахрайські схеми, щоб обманути ще більше людей. Найпопулярніша схема — це смс-повідомлення на електронну пошту або на телефон, де вказане якесь посилання за яким начебто потрібно перейти, щоб отримати якісь гроші, приз, чи соціальну допомогу. Щоправда, більшість людей вже зрозуміли, що просто так ніхто гроші ніколи не роздаватиме, тож на такі повідомлення майже не реагують. Відповідно шахраї змінили тактику і тепер присилають смс повідомлення начебто від імені різних державних установ й просять виконати, на перший погляд, прості та логічні дії.

Ігноруйте таке повідомлення

Наразі людям активно приходить смс-повідомлення начебто від Газорозподільних систем. В повідомленнях є посилання й текст, що начебто користувачу потрібно перейти за посиланням і таким чином оновити власні дані, в протилежному випадку компанія припинить обслуговувати вас, як споживача газу.

Багатьох це спантеличує й люди справді ведуться на цю пастку. В компанії заявили, що подібних смс-повідомлень вони нікому і ніколи не надсилали. Тож, якщо вам прийде смс від Газорозподільчих систем — можете навіть не відкривати його, а одразу ж відправляти в смітник та блокувати відправника.

Які ще схеми сьогодні залишаються популярними?

Також аферисти дуже часто полюють на внутрішньопереміщених осіб або пенсіонерів. Й перші й другі час від часу мають право оформити якусь одноразову грошову допомогу від держави або благодійних організацій. Інколи для того, щоб отримати гроші, потрібно заповнити електронну анкету. Так от, аферисти присилають людям смс з інформацією, що, мовляв, для них є нова допомога й щоб отримати її потрібно перейти за посиланням та заповнити реєстраційну форму. Якщо вам прийшло таке смс в першу чергу пошукайте в мережі інформацію про цю допомогу. Чи дійсно вона існує та хто її фінансує. А всі анкети та реєстраційні форми заповнюйте лише на офіційних сайтах.