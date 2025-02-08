ТОП 5 лайфхаков, как идеально очистить туалетный ершик не трогая его руками

В каждой туалетной комнате есть ершик, которым хозяйки время от времени моют унитаз. Это настоящий сборник бактерий и микробов, поэтому ершик нужно чистить еще чаще, чем сам унитаз. Если же вы будете игнорировать это, то со временем он начнет еще и выдавать очень неприятный запах. Но как же не хочется мыть ершик руками. А просто ополоснуть его под проточной водой – это слишком неэффективно. Расскажем несколько действенных лайфхаков, после которых даже самый грязный ершик будет чистым и безопасным. При этом прикасаться к его ворсистой части вам не нужно.

Сода и уксус

Первый способ позволит вам не только отчистить ершик, но и параллельно еще и унитаз. Поместите ерш в унитаз, насыпьте в воду несколько ложек соды и вылейте туда немного уксуса. Сразу начнет образовываться активная пена. Подержите ершик в этом растворе, пока пена не исчезнет. Затем добавьте в воду несколько капель масла чайного дерева, которое отлично убивает все бактерии. Готово! Ваш ершик чистый и безопасный.

Просто уксус

Можно обойтись и обычным уксусом, а особенно если ершик не сильно грязный. Возьмите какую-нибудь емкость, например, ведро или крупную банку, налейте туда воды и уксуса. Окуните ершик в раствор и оставьте на 30 минут. После этого можно его еще ополоснуть чистой водой.

Отбеливатель

Очень старый и грязный ерш можно хорошо отчистить отбеливателем. Все нужно делать, как и с уксусом, но оставить ершик в отбеливателе нужно на всю ночь.

Лимонная кислота

Еще один простой и действенный способ идеально отчистить ершик. Возьмите чистую воду и насыпьте несколько упаковок лимонной кислоты. Оставьте в растворе ершик на 30-40 минут и он снова будет, как новый.

Пена для бритья

Этот лайфхак несколько отличается от предыдущих. Состоит он в защите ершика от микробов. Рекомендуется добавлять в емкость в которой хранится ершик немного пены. И после этого уже чистый ершик туда помещать. Пена создаст на нем пленку, которая позволит ершику дольше оставаться чистым.