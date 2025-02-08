ТОП 5 лайфхаків, як ідеально почистити туалетний йоржик не чіпаючи його руками

В кожній туалетній кімнаті є йоржик, яким господині час від часу миють унітаз. Це справжній збірник бактерій та мікробів тож йоржик потрібно чистити ще частіше ніж сам унітаз. Якщо ж ви ігноруватимете це, то з часом він почне ще й видавати дуже неприємний запах. Але як же не хочеться мити йоржик руками. А просто сполоснути його під проточною водою — це надто неефективно. Розповімо кілька дієвих лайфхаків після яких навіть найбрудніший йоржик буде чистим та безпечним. При цьому торкатись до його ворсистої частини вам не потрібно.

Сода й оцет

Перший спосіб дозволить вам не лише відчистити йоржик, а й паралельно ще й унітаз. Помістіть йоржик в унітаз, насипте у воду кілька ложок соди та вилийте туди трохи оцту. Одразу ж почне утворюватися активна піна. Потримайте йоржик у цьому розчині допоки піна не зникне. Потім додайте у воду кілька капель олії чайного дерева, яка чудово вбиває всі бактерії. Готово! Ваш йоржик чистий та безпечний.

Просто оцет

Можна обійтися й звичайним оцтом, а особливо якщо йоржик не сильно брудний. Візьміть якусь місткість, наприклад, відро або велику банку, налийте туди води і оцту. Занурте йоржик в розчин і залиште на 30 хвилин. Після цього можна його ще ополоснути чистою водою.

Відбілювач

Дуже старий та брудний йоржик можна гарно відчистити відбілювачем. Все потрібно робити, як і з оцтом, але залишити йоржик у відбілювачі потрібно на всю ніч.

Лимонна кислота

Ще один простий та дієвий спосіб ідеально відчистити йоржик. Візьміть чисту воду і насипте туди кілька упаковок лимонної кислоти. Залиште у розчині йоржик на 30-40 хвилин й він знову буде, як новий.

Піна для гоління

Цей лайфхак дещо відрізняється від попередніх. Полягає він у захисті йоржика від мікробів. Рекомендується додавати у місткість в котрій зберігається йоржик трохи піни. І після цього вже чистий йоржик туди поміщати. Піна створить на ньому плівку, яка дозволить йоржику довше залишатися чистим.