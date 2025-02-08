Украинцам выплатят по 7 000 гривен на содержание животных: детали инициативы
Начиная с 3 февраля 2025 года, украинские фермеры, которые занимаются разведением скота, смогут подать заявку на получение государственной дотации через онлайн-платформу Государственный аграрный реестр (ДАР). Эта программа предусматривает выплаты в размере 7 000 грн на корову и 2 000 грн на козу или овцу. Однако, помощь предоставляется только тем фермерам, которые не получали подобных выплат в 2024 году.
Цель программы — поддержка и развитие животноводства в Украине.
По словам Министерства аграрной политики Украины, данная инициатива направлена на то, чтобы помочь фермерам компенсировать расходы на содержание животных, а также стимулировать развитие отрасли животноводства в стране. Особое внимание уделяется поддержке малых и средних производителей, которые часто нуждаются в дополнительной помощи для развития своего бизнеса.
Кто имеет право на получение дотации в 2025 году?
В 2025 году право на получение дотации имеют только те фермеры, которые не получали ее в 2024-м году. Бюджетная помощь предусмотрена для аграриев, которые занимаются содержанием коров, коз и овец. Размер дотации зависит от вида и количества животных:
- 7 000 грн на каждую голову – для тех, кто имеет в собственности от 3 до 100 коров всех направлений производительности (молочные, мясные и т.д.);
- 2 000 грн на каждую голову – для тех, кто содержит маточное поголовье коз и/или овец в количестве от 5 до 500 голов.
Как получить дотацию?
Дотация предоставляется один раз в год, а средства выплачиваются непосредственно на банковский счет получателя. Чтобы получить государственную помощь, нужно выполнить несколько ключевых требований:
- количество поголовья: для коров – от 3 до 100 голов, для коз и овец – от 5 до 500 голов;
- отсутствие дотации в 2024 году: если аграрий получал дотацию в прошлом году, подать заявку в 2025-м нельзя, соответствующие направления в Государственном аграрном реестре будут неактивными;
- регистрация в Государственном аграрном реестре: подать заявку можно исключительно через ДАР, который является официальной онлайн-платформой для поддержки фермеров;
- документальное подтверждение: фермеры должны предоставить документы, подтверждающие наличие скота и соответствие условиям программы;
- географическое ограничение: подать заявку могут аграрии из всех областей, кроме временно оккупированных территорий и зоны активных боевых действий.
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