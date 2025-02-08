Украинцам выплатят по 7 000 гривен на содержание животных: детали инициативы

Начиная с 3 февраля 2025 года, украинские фермеры, которые занимаются разведением скота, смогут подать заявку на получение государственной дотации через онлайн-платформу Государственный аграрный реестр (ДАР). Эта программа предусматривает выплаты в размере 7 000 грн на корову и 2 000 грн на козу или овцу. Однако, помощь предоставляется только тем фермерам, которые не получали подобных выплат в 2024 году.

Цель программы — поддержка и развитие животноводства в Украине.

По словам Министерства аграрной политики Украины, данная инициатива направлена на то, чтобы помочь фермерам компенсировать расходы на содержание животных, а также стимулировать развитие отрасли животноводства в стране. Особое внимание уделяется поддержке малых и средних производителей, которые часто нуждаются в дополнительной помощи для развития своего бизнеса.

Кто имеет право на получение дотации в 2025 году?

В 2025 году право на получение дотации имеют только те фермеры, которые не получали ее в 2024-м году. Бюджетная помощь предусмотрена для аграриев, которые занимаются содержанием коров, коз и овец. Размер дотации зависит от вида и количества животных:

7 000 грн на каждую голову – для тех, кто имеет в собственности от 3 до 100 коров всех направлений производительности (молочные, мясные и т.д.);

2 000 грн на каждую голову – для тех, кто содержит маточное поголовье коз и/или овец в количестве от 5 до 500 голов.

Как получить дотацию?

Дотация предоставляется один раз в год, а средства выплачиваются непосредственно на банковский счет получателя. Чтобы получить государственную помощь, нужно выполнить несколько ключевых требований: