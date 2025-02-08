Українцям виплатять по 7 000 гривень на утримання тварин: деталі ініціативи
Починаючи з 3 лютого 2025 року, українські фермери, які займаються розведенням худоби, зможуть подати заявку на отримання державної дотації через онлайн-платформу Державний аграрний реєстр (ДАР). Ця програма передбачає виплати у розмірі 7 000 грн на корову та 2 000 грн на козу або вівцю. Проте, допомога надається лише тим фермерам, які не отримували подібних виплат у 2024 році.
Мета програми – підтримка та розвиток тваринництва в Україні.
За словами Міністерства аграрної політики України, дана ініціатива спрямована на те, щоб допомогти фермерам компенсувати витрати на утримання тварин, а також стимулювати розвиток галузі тваринництва в країні. Особлива увага приділяється підтримці малих і середніх виробників, які часто потребують додаткової допомоги для розвитку свого бізнесу.
Хто має право на отримання дотації у 2025 році?
У 2025 році право на отримання дотації мають лише ті фермери, які не отримували її у 2024-му році. Бюджетна допомога передбачена для аграріїв, які займаються утриманням корів, кіз та овець. Розмір дотації залежить від виду та кількості тварин:
- 7 000 грн на кожну голову — для тих, хто має у власності від 3 до 100 корів усіх напрямів продуктивності (молочні, м’ясні тощо);
- 2 000 грн на кожну голову — для тих, хто утримує маточне поголів’я кіз та/або овець у кількості від 5 до 500 голів.
Як отримати дотацію?
Дотація надається один раз на рік, а кошти виплачуються безпосередньо на банківський рахунок отримувача. Щоб отримати державну допомогу, потрібно виконати кілька ключових вимог:
- кількість поголів’я: для корів – від 3 до 100 голів, для кіз та овець – від 5 до 500 голів;
- відсутність дотації у 2024 році: якщо аграрій отримував дотацію минулого року, подати заявку у 2025-му не можна, відповідні напрями в Державному аграрному реєстрі будуть неактивними;
- реєстрація у Державному аграрному реєстрі: подати заявку можна виключно через ДАР, який є офіційною онлайн-платформою для підтримки фермерів;
- документальне підтвердження: фермери повинні надати документи, що підтверджують наявність худоби та відповідність умовам програми;
- географічне обмеження: подати заявку можуть аграрії з усіх областей, окрім тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій.
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