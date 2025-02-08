Українцям виплатять по 7 000 гривень на утримання тварин: деталі ініціативи

Починаючи з 3 лютого 2025 року, українські фермери, які займаються розведенням худоби, зможуть подати заявку на отримання державної дотації через онлайн-платформу Державний аграрний реєстр (ДАР). Ця програма передбачає виплати у розмірі 7 000 грн на корову та 2 000 грн на козу або вівцю. Проте, допомога надається лише тим фермерам, які не отримували подібних виплат у 2024 році.

Мета програми – підтримка та розвиток тваринництва в Україні.

За словами Міністерства аграрної політики України, дана ініціатива спрямована на те, щоб допомогти фермерам компенсувати витрати на утримання тварин, а також стимулювати розвиток галузі тваринництва в країні. Особлива увага приділяється підтримці малих і середніх виробників, які часто потребують додаткової допомоги для розвитку свого бізнесу.

Хто має право на отримання дотації у 2025 році?

У 2025 році право на отримання дотації мають лише ті фермери, які не отримували її у 2024-му році. Бюджетна допомога передбачена для аграріїв, які займаються утриманням корів, кіз та овець. Розмір дотації залежить від виду та кількості тварин:

7 000 грн на кожну голову — для тих, хто має у власності від 3 до 100 корів усіх напрямів продуктивності (молочні, м’ясні тощо);

2 000 грн на кожну голову — для тих, хто утримує маточне поголів’я кіз та/або овець у кількості від 5 до 500 голів.

Як отримати дотацію?

Дотація надається один раз на рік, а кошти виплачуються безпосередньо на банківський рахунок отримувача. Щоб отримати державну допомогу, потрібно виконати кілька ключових вимог: