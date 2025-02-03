Часть украинцев заставят вернуть «1000 от Зеленского»: кого это касается

Правительство Украины обращается к гражданам с важной информацией относительно программы «Зимняя еПоддержка». Выплаты в размере 1000 гривен, призванные помочь украинцам в сложный зимний период, доступны лишь для тех, кто действительно находится на территории страны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что правительство планирует провести тщательный аудит всех, кто воспользовался этой государственной помощью. Цель проверки – выяснить, все ли получатели средств соответствуют критериям программы, в частности, находятся ли они в Украине.

Кого заставят вернуть средства

По словам премьера, хотя случаи оформления «еПоддержки» из-за рубежа могут быть единичными, каждый из них будет тщательно проверен. Люди, которые получили выплату, находясь за пределами Украины, будут обязаны вернуть средства в государственный бюджет. Шмыгаль призвал граждан быть сознательными и не злоупотреблять программой.

Глава правительства напомнил, что каждый, кто подает заявку на получение «Зимней еПоддержки», автоматически подтверждает свое пребывание в Украине. Государственные механизмы контроля призваны обеспечить честность и прозрачность процесса получения помощи.

Что такое Зимняя еПоддержка

«Зимняя еПоддержка» – это инициатива президента Владимира Зеленского, направленная на поддержку украинцев в зимний период. Она предусматривает единовременную выплату в размере 1000 гривен для граждан, проживающих в Украине. Эта помощь может стать существенным облегчением для многих семей в сложное время.

Оформить заявку на получение «Зимней еПоддержки» можно до конца февраля 2025 года, а потратить полученные средства – до конца года. Важно отметить, что выплата предназначена не только для взрослых, но и для детей. Родители или опекуны могут оформить помощь на каждого своего ребенка через удобный онлайн-сервис «Дія».

Напомним, что ранее мы сообщали о других видах финансовой помощи, которые могут получить украинцы. В частности, некоторые граждане могут рассчитывать на поддержку от благотворительных организаций, а также на выплаты за мобилизацию в ВСУ.