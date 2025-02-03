Частину українців змусять повернути “1000 від Зеленського”: кого це стосується

Уряд України звертається до громадян з важливою інформацією щодо програми “Зимова єПідтримка”. Виплати в розмірі 1000 гривень, покликані допомогти українцям у складний зимовий період, доступні лише для тих, хто дійсно перебуває на території країни.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що уряд планує провести ретельний аудит усіх, хто скористався цією державною допомогою. Мета перевірки – з’ясувати, чи всі отримувачі коштів відповідають критеріям програми, зокрема, чи перебувають вони в Україні.

Кого змусять повернути кошти

За словами прем’єра, хоча випадки оформлення “єПідтримки” з-за кордону можуть бути поодинокими, кожен з них буде ретельно перевірений. Люди, які отримали виплату, перебуваючи за межами України, будуть зобов’язані повернути кошти до державного бюджету. Шмигаль закликав громадян бути свідомими та не зловживати програмою.

Глава уряду нагадав, що кожен, хто подає заявку на отримання “Зимової єПідтримки”, автоматично підтверджує своє перебування в Україні. Державні механізми контролю покликані забезпечити чесність та прозорість процесу отримання допомоги.

Що таке Зимова єПідтримка

“Зимова єПідтримка” – це ініціатива президента Володимира Зеленського, спрямована на підтримку українців у зимовий період. Вона передбачає одноразову виплату в розмірі 1000 гривень для громадян, які проживають в Україні. Ця допомога може стати суттєвим полегшенням для багатьох сімей у складний час.

Оформити заявку на отримання “Зимової єПідтримки” можна до кінця лютого 2025 року, а витратити отримані кошти – до кінця року. Важливо зазначити, що виплата призначена не лише для дорослих, а й для дітей. Батьки або опікуни можуть оформити допомогу на кожну свою дитину через зручний онлайн-сервіс “Дія”.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про інші види фінансової допомоги, які можуть отримати українці. Зокрема, деякі громадяни можуть розраховувати на підтримку від благодійних організацій, а також на виплати за мобілізацію до ЗСУ.