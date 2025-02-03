Цены на недвижимость упали на 75%: где можно купить жилье по очень выгодной цене

Рынок недвижимости в Украине переживает сложные времена. В то время как в прифронтовых регионах цены на жилье достигли исторического минимума, на западе страны наблюдается строительный бум с заоблачными ценами за квадратный метр.

По словам Елены Гайдамахи, президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, в регионах, подвергающихся постоянным обстрелам, рынок купли-продажи жилья практически замер.

В прифронтовых областях, таких как Сумщина, Харьковщина, Запорожье и Херсонщина, цены на жилье упали до беспрецедентно низкого уровня. Особенно впечатляет ситуация в Харькове, где стоимость квартир обвалилась на 75% по сравнению с довоенным периодом.

Если раньше однокомнатную квартиру в Харькове можно было приобрести за 40-50 тысяч долларов, то сейчас такие варианты предлагаются менее чем за 10 тысяч долларов. Подобная ситуация наблюдается и в Запорожье, хотя там рынок недвижимости еще как-то держится, в отличие от Херсона, где из-за постоянных обстрелов он практически отсутствует.

Интересно, что в Николаевской области цены на недвижимость, наоборот, взлетели вверх. Это объясняется тем, что многие местные жители, получив государственные компенсации за разрушенное жилье, не спешат выезжать из региона, а вкладывают эти средства в приобретение новых домов.

В столице также зафиксировано снижение цен на жилье, хотя и не такое значительное, как в прифронтовых регионах. Цены на квартиры и аренду все еще ниже на 3-5% по сравнению с довоенным уровнем. Однако, по словам эксперта, рынок Киева остается стабильным благодаря постоянно высокому спросу на жилье, особенно среди переселенцев и представителей бизнеса.

На фоне миграции населения в более безопасные западные регионы страны там наблюдается настоящий строительный бум. Наибольший рост объемов строительства зафиксирован в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Цены на квартиры в новостройках также стремительно ползут вверх. По словам Елены Гайдамахи, если на этапе котлована жилье можно приобрести от 950 долларов за квадратный метр, то после завершения строительства цена взлетает до 1300 долларов и выше.

Эксперт прогнозирует, что ситуация на рынке недвижимости может кардинально измениться после окончания войны. Поскольку западные регионы имеют ограниченный потенциал по созданию новых рабочих мест, внутренние переселенцы, которые там поселились, вероятно, будут вынуждены продавать жилье и искать лучшей доли в крупных городах. Это, в свою очередь, может привести к снижению цен на недвижимость в западных областях.

Ранее также сообщали, что в Украине стоимость квартир растет медленнее, чем расходы на строительство жилья. В то же время, большинство украинцев все равно не могут позволить себе приобрести собственное жилье, ведь для этого нужно откладывать всю сумму средней зарплаты в течение 10 лет.