Ціни на нерухомість впали на 75%: де можна купити житло за дуже вигідною ціною

Ринок нерухомості в Україні переживає складні часи. У той час як у прифронтових регіонах ціни на житло досягли історичного мінімуму, на заході країни спостерігається будівельний бум із захмарними цінами за квадратний метр.

За словами Олени Гайдамахи, президентки Асоціації фахівців з нерухомості України, у регіонах, що зазнають постійних обстрілів, ринок купівлі-продажу житла практично завмер.

У прифронтових областях, таких як Сумщина, Харківщина, Запоріжжя та Херсонщина, ціни на житло впали до безпрецедентно низького рівня. Особливо вражає ситуація в Харкові, де вартість квартир обвалилася на 75% порівняно з довоєнним періодом.

Якщо раніше однокімнатну квартиру в Харкові можна було придбати за 40-50 тисяч доларів, то зараз такі варіанти пропонуються менше ніж за 10 тисяч доларів. Подібна ситуація спостерігається і в Запоріжжі, хоча там ринок нерухомості ще якось тримається, на відміну від Херсона, де через постійні обстріли він практично відсутній.

Цікаво, що в Миколаївській області ціни на нерухомість, навпаки, злетіли вгору. Це пояснюється тим, що багато місцевих жителів, отримавши державні компенсації за зруйноване житло, не поспішають виїжджати з регіону, а вкладають ці кошти в придбання нових домівок.

У столиці також зафіксовано зниження цін на житло, хоча й не таке значне, як у прифронтових регіонах. Ціни на квартири та оренду все ще нижчі на 3-5% порівняно з довоєнним рівнем. Проте, за словами експертки, ринок Києва залишається стабільним завдяки постійно високому попиту на житло, особливо серед переселенців та представників бізнесу.

На тлі міграції населення в більш безпечні західні регіони країни там спостерігається справжній будівельний бум. Найбільше зростання обсягів будівництва зафіксовано в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Ціни на квартири в новобудовах також стрімко повзуть вгору. За словами Олени Гайдамахи, якщо на етапі котловану житло можна придбати від 950 доларів за квадратний метр, то після завершення будівництва ціна злітає до 1300 доларів і вище.

Експертка прогнозує, що ситуація на ринку нерухомості може кардинально змінитися після закінчення війни. Оскільки західні регіони мають обмежений потенціал щодо створення нових робочих місць, внутрішні переселенці, які там оселилися, ймовірно, будуть змушені продавати житло та шукати кращої долі у великих містах. Це, в свою чергу, може призвести до зниження цін на нерухомість у західних областях.

Раніше також повідомляли, що в Україні вартість квартир зростає повільніше, ніж витрати на будівництво житла. Водночас, більшість українців все одно не можуть дозволити собі придбати власне житло, адже для цього потрібно відкладати всю суму середньої зарплати протягом 10 років.