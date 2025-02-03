Уже через несколько дней цены изменят: Lifecell сообщил важную новость

Мобильный оператор lifecell объявил о повышении цен на некоторые свои тарифные планы, включая популярные «Свободный Лайф» и «Просто Лайф». Изменения вступят в силу уже 5 февраля. Стоимость тарифов вырастет от 45 до 150 гривен, что в среднем составляет 34%.

В lifecell сообщили, что вместе с повышением цен, некоторые тарифы получат обновления, в частности изменится наполнение пакетов услуг. Однако, конкретные детали относительно изменений в ценах и наполнении тарифов не разглашаются. Абоненты получат индивидуальные сообщения с этой информацией.

По данным сообщества «MZU – Мобильная связь Украины», новые цены на некоторые тарифы будут такими:

«Просто Лайф» (2020 и 2024) – подорожает на 50 грн, новая цена – 210 грн/4 недели.

«Смарт Лайф» (2020 и 2024) – подорожает на 75 грн, новая цена – 300 грн/4 недели.

«Свободный Лайф» (2020 и 2024) – подорожает на 100 грн, новая цена – 425 грн/4 недели.

«Platinum Лайф» (2020 и 2024) – подорожает на 150 грн, новая цена – 600 грн/4 недели.

«Звонкий БЕЗМИЖ» – подорожает на 45 грн, новая цена – 175 грн/4 недели.

«Мощный» – подорожает на 55 грн, новая цена – 220 грн/4 недели.

«Жара Лайт 2022» – подорожает на 65 грн, новая цена – 195 грн/4 недели.

В lifecell объясняют повышение тарифов ростом расходов на обслуживание сети, в частности из-за увеличения цен на электроэнергию, топливо, аренду и налоги. Компания также отметила, что предыдущее повышение цен произошло почти полтора года назад, в сентябре 2023 года, и касалось лишь 15% абонентов.

Напомним, что другие мобильные операторы, такие как Vodafone и Киевстар, также недавно изменили свои тарифные планы, повысив цены или изменив условия предоставления услуг.

Кроме этого, lifecell объявил о закрытии 40 своих тарифов, среди которых есть «Просто Лайф 2020», «Смарт М» и «Platinum». Процесс закрытия продлится с 17 февраля по 20 марта.