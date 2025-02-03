Вже за кілька днів ціни змінять: Lifecell повідомив важливу новину

Мобільний оператор lifecell оголосив про підвищення цін на деякі свої тарифні плани, включаючи популярні “Вільний Лайф” та “Просто Лайф”. Зміни набудуть чинності вже 5 лютого. Вартість тарифів зросте від 45 до 150 гривень, що в середньому становить 34%.

У lifecell повідомили, що разом із підвищенням цін, деякі тарифи отримають оновлення, зокрема зміниться наповнення пакетів послуг. Проте, конкретні деталі щодо змін у цінах та наповненні тарифів не розголошуються. Абоненти отримають індивідуальні повідомлення з цією інформацією.

За даними спільноти “MZU – Мобільний зв’язок України”, нові ціни на деякі тарифи будуть такими:

“Просто Лайф” (2020 та 2024) — подорожчає на 50 грн, нова ціна – 210 грн/4 тижні.

“Смарт Лайф” (2020 та 2024) — подорожчає на 75 грн, нова ціна – 300 грн/4 тижні.

“Вільний Лайф” (2020 та 2024) — подорожчає на 100 грн, нова ціна – 425 грн/4 тижні.

“Platinum Лайф” (2020 та 2024) — подорожчає на 150 грн, нова ціна – 600 грн/4 тижні.

“Дзвінкий БЕЗМІЖ” — подорожчає на 45 грн, нова ціна – 175 грн/4 тижні.

“Потужний” — подорожчає на 55 грн, нова ціна – 220 грн/4 тижні.

“Жара Лайт 2022” — подорожчає на 65 грн, нова ціна – 195 грн/4 тижні.

У lifecell пояснюють підвищення тарифів зростанням витрат на обслуговування мережі, зокрема через збільшення цін на електроенергію, пальне, оренду та податки. Компанія також зазначила, що попереднє підвищення цін відбулося майже півтора роки тому, у вересні 2023 року, і стосувалося лише 15% абонентів.

Нагадаємо, що інші мобільні оператори, такі як Vodafone та Київстар, також нещодавно змінили свої тарифні плани, підвищивши ціни або змінивши умови надання послуг.

Окрім цього, lifecell оголосив про закриття 40 своїх тарифів, серед яких є “Просто Лайф 2020”, “Смарт М” та “Platinum”. Процес закриття триватиме з 17 лютого по 20 березня.