В НБУ розповіли, коли в Україні можуть подорожчати комунальні послуги

Від початку війни вартість комунальних послуг не сильно змінювалася. На газ накладено Мораторій тож він не дорожчав зовсім. Трохи подорожчала електроенергія, однак відверто кажучи очікування були гіршими враховуючи ті руйнування та витрати, які понесла галузь через постійні обстріли. Наразі розпочався новий рік і знову навколо теми комунальних послуг чимало розмов. Одні говорять, що подорожчання буде, але не раніше літа, тобто коли закінчиться опалювальний сезон. Інші кажуть, що цьогоріч вартість комунальних послуг не зміниться. Такої позиції дотримуються й в НБУ.

В НБУ не прогнозують підвищення тарифів

Національний банк України оприлюднив Інфляційний звіт в котрому йдеться про те, що до кінця 2025 року вартість комунальних послуг не зміниться. Однак у 2026 році подорожчати може буквально все.

«Прогноз побудований на припущенні щодо незмінності окремих тарифів на послуги ЖКГ (газ, опалення та постачання гарячої води) протягом 2025 року. Проте складний стан в енергетиці та державному бюджеті може зумовити коригування тарифів у наступних роках. Припускається, що з 2026 року може розпочатися поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів», – заявили в Нацбанку.

В банку кажуть, що водночас така невизначеність може негативно вплинути на інфляцію. Також, якщо різко підвищувати тарифи, то збільшиться й кількість тих громадян, які потребуватимуть й матимуть право на субсидії.

«З іншого боку, триваліше відтермінування рішень щодо приведення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів призведе до нижчих показників інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній», – підсумували у НБУ.

Якими ж будуть тарифи у 2026 році ніхто прогнозувати не береться. Єдине на чому часто наголошують — це те, що ріст тарифів буде поступовим.