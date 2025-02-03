В НБУ рассказали, когда в Украине могут подорожать коммунальные услуги

С начала войны стоимость коммунальных услуг не сильно изменялась. На газ наложен Мораторий, поэтому он не дорожал совсем. Несколько подорожала электроэнергия, однако откровенно говоря ожидания были хуже учитывая те разрушения и расходы, которые понесла отрасль из-за постоянных обстрелов. Сейчас начался новый год и снова вокруг темы коммунальных услуг немало разговоров. Одни говорят, что подорожание будет, но не раньше лета, то есть когда закончится отопительный сезон. Другие говорят, что стоимость коммунальных услуг в этом году не изменится. Такой позиции придерживаются и в НБУ.

В НБУ не прогнозируют повышение тарифов

Национальный банк Украины обнародовал Инфляционный отчет, в котором говорится, что до конца 2025 года стоимость коммунальных услуг не изменится. Однако в 2026 году подорожать может буквально все.

«Прогноз построен на предположении о неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и снабжение горячей водой) в течение 2025 года. Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете может обусловить корректировку тарифов в следующих годах. Допускается, что с 2026 года может начаться постепенное приведение тарифов на экономически обоснованные уровни», — заявили в Нацбанке.

В банке говорят, что такая неопределенность может негативно повлиять на инфляцию. Также, если резко повышать тарифы, то увеличится и количество граждан, которые будут нуждаться и иметь право на субсидии.

«С другой стороны, более продолжительная отсрочка решений по приведению тарифов на услуги ЖКХ к экономически обоснованным уровням приведет к более низким показателям инфляции, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшить финансовое состояние государственных энергокомпаний», — подытожили в НБУ.

Какими же будут тарифы в 2026 году, никто прогнозировать не берется. Единственное, что часто подчеркивают — это то, что рост тарифов будет постепенным.