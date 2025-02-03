Більше жодних візитів в “свій” ТЦК: в Україні змінюють правила мобілізації

Міністерство оборони України готує масштабні зміни у роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Відтепер українцям не потрібно буде відвідувати ТЦК саме за місцем своєї реєстрації. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

За її словами, якщо людина стала на облік в одному регіоні, а згодом переїхала в інший, вона зможе звернутися до будь-якого ТЦК, який для неї є найбільш зручним. Це значно спростить процедуру для багатьох військовозобов’язаних.

Коли нововведення наберуть чинності

Очікується, що ці зміни набудуть чинності вже найближчим часом. Наразі це питання активно обговорюється з Генеральним штабом Збройних сил України. Важливо зазначити, що цю ініціативу підтримують як в Офісі президента, так і в Кабінеті міністрів.

Позитивні зміни також торкнуться військово-лікарських комісій (ВЛК). До літа 2025 року планується запровадити можливість проходити медичний огляд у будь-якому закладі охорони здоров’я, який є зручним для людини. Це може бути як державний, так і приватний медичний заклад.

За словами Черногоренко, ТЦК та СП працюють з Єдиним державним реєстром “Оберіг”. Завдяки цьому реєстру та електронній системі охорони здоров’я, перехід на екстериторіальний принцип роботи ТЦК та СП та ВЛК буде здійснено швидко та ефективно.

З 28 лютого 2025 року в Україні також зміниться формат взаємодії держави та військовозобов’язаних. Зокрема, постанова про придатність буде оформлюватися виключно в цифровому форматі. За словами Черногоренко, ця постанова буде вноситися через спеціальний інтерфейс, розроблений Міністерством оборони.

Нагадаємо, що загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року. Причина — повномасштабне вторгнення російських окупантів. Уряд намагається всіляко оптимізувати процес мобілізації, адже чимало українців ухиляються від служби. Водночас оптимізація потрібна й через погану репутацію ТЦК, жорстка мобілізація точно не посилює бажання українців захищати країну. Тож в першу чергу потрібно змінювати підхід до призову громадян.