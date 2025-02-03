Больше никаких визитов в “свой” ТЦК: в Украине меняют правила мобилизации

Министерство обороны Украины готовит масштабные изменения в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Отныне украинцам не нужно будет посещать ТЦК именно по месту своей регистрации. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам, если человек стал на учет в одном регионе, а впоследствии переехал в другой, он сможет обратиться в любой ТЦК, который для него является наиболее удобным. Это значительно упростит процедуру для многих военнообязанных.

Когда нововведения вступят в силу

Ожидается, что эти изменения вступят в силу уже в ближайшее время. Сейчас этот вопрос активно обсуждается с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. Важно отметить, что эту инициативу поддерживают как в Офисе президента, так и в Кабинете министров.

Положительные изменения также коснутся военно-врачебных комиссий (ВВК). К лету 2025 года планируется ввести возможность проходить медицинский осмотр в любом учреждении здравоохранения, которое является удобным для человека. Это может быть как государственное, так и частное медицинское учреждение.

По словам Черногоренко, ТЦК и СП работают с Единым государственным реестром «Оберег». Благодаря этому реестру и электронной системе здравоохранения, переход на экстерриториальный принцип работы ТЦК и СП и ВВК будет осуществлен быстро и эффективно.

С 28 февраля 2025 года в Украине также изменится формат взаимодействия государства и военнообязанных. В частности, постановление о пригодности будет оформляться исключительно в цифровом формате. По словам Черногоренко, это постановление будет вноситься через специальный интерфейс, разработанный Министерством обороны.

Напомним, что всеобщая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Причина – полномасштабное вторжение российских оккупантов. Правительство пытается всячески оптимизировать процесс мобилизации, ведь многие украинцы уклоняются от службы. В то же время оптимизация нужна и из-за плохой репутации ТЦК, жесткая мобилизация точно не усиливает желание украинцев защищать страну. Поэтому в первую очередь нужно менять подход к призыву граждан.