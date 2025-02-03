В Україні введуть пенсійний податок: скільки людям доведеться віддавати зі своєї пенсії?

В Україні активно працюють над оновленням вже наявної пенсійної реформи. Все заради того, щоб, по-перше, зрівняти пенсіонерів, адже сьогодні між пенсіями деяких осіб спостерігається неймовірно великий контраст. Наприклад, сьогодні в Україні є пенсіонери, які отримують 3000 гривень й такі, пенсія яких сягає майже 100 000 гривень. Згідно з новою реформою, в Україні тепер не повинно бути пенсій, які перевищують 24 000 гривень. А якщо особа має таку пенсію й крім неї якийсь додатковий дохід, то сплачуватиме пенсійний податок.

Податок буде доволі вагомим

Залежно від розміру доходів громадянин сплачуватиме 15%, або 20% податку. Оподатковуватиметься весь дохід, який складатиметься з великої пенсії (близько 24 000 гривень), а також зарплати, якщо пенсіонер працює, доходу від власного бізнесу, здачі нерухомості в оренду тощо. Щодо тих пенсіонерів, які мають менші пенсії, то їх цей податок не торкнеться.

Що буде з пенсіями найближчими місяцями?

Наразі в Уряді заявили, що ніяких підвищень пенсії не очікується через брак коштів у державному бюджеті. Поки що з надбавок залишається лише березнева індексація, яка відбудеться 1 березня й в її результаті пенсіонери отримають від 100 до 1000+ гривень надбавки. Щодо інших перерахунків, то вони можливі хіба що за умови, що до бюджету поступлять нові транші від міжнародних партнерів.

Наразі в Уряді думають над тим, як українці можуть отримувати більшу пенсію шляхом більшого її накопичування. Тобто вже зараз є розмови про те, що від зарплат будуть відраховуватись додаткових 9%. Ідентичні суму на рахунок майбутнього пенсіонера нараховуватимуть й з солідарної системи. Це, мовляв, дозволить у майбутньому підвищити пенсію ще приблизно на 20%.