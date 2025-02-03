В Украине будет введен пенсионный налог: сколько людям придется отдавать со своей пенсии?

В Украине активно работают над обновлением уже существующей пенсионной реформы. Все ради того, чтобы, во-первых, уравнять пенсионеров, ведь сегодня между пенсиями некоторых лиц наблюдается невероятно большой контраст. Например, сегодня в Украине есть пенсионеры, что получают 3000 гривен и такие, пенсия которых составляет почти 100 000 гривен. Согласно новой реформе, в Украине теперь не должно быть пенсий, превышающих 24 000 гривен. А если у человека такая пенсия и кроме нее есть какой-то дополнительный доход, то он будет платить пенсионный налог.

Налог будет достаточно весомым

В зависимости от размера доходов гражданин будет платить 15% или 20% налога. Облагается налогом весь доход, что будет состоять из большой пенсии (около 24 000 гривен), а также зарплаты, если пенсионер работает, дохода от собственного бизнеса, сдачи недвижимости в аренду и т.д. Что касается тех пенсионеров, у которых меньше пенсий, то их этот налог не коснется.

Что будет с пенсиями в ближайшие месяцы?

В настоящее время в правительстве заявили, что никаких повышений пенсии не ожидается из-за нехватки средств в государственном бюджете. Пока из надбавок остается только мартовская индексация, которая состоится 1 марта и в результате пенсионеры получат от 100 до 1000+ гривен надбавки. Что касается других перерасчетов, то они возможны разве что при условии, что в бюджет поступят новые транши от международных партнеров.

Пока в Правительстве думают над тем, как украинцы могут получать большую пенсию путем большего ее накопления. То есть уже сейчас есть разговоры о том, что от зарплат будут учитываться дополнительные 9%. Идентичную сумму на счет будущего пенсионера будут начислять и из солидарной системы. Это позволит в будущем повысить пенсию еще примерно на 20%.