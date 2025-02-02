Українцям даватимуть гроші на купівлю дров та іншого твердого палива: скільки можна отримати?

Попри те, що вже стартував останній місяць зими та українці все ще продовжують оформлювати субсидію на комунальні послуги, зокрема газ. Також, багато домогосподарств можуть отримати субсидію на дрова й інше тверде паливо, наприклад, вугілля, чи пелети. Розмір субсидії залежить від низки факторів й в першу чергу це кількість членів родини та їх сукупний дохід. Також на розмір субсидії впливає те, який вид палива вам потрібен.

Подати заявку можуть різні сімʼї

Подати заявку на цю субсидію можуть різні сімʼї з будь-якого куточка України. Програма називається «Зимова підтримка» і її мета — допомогти тим людям, які мають субсидію й опалюють домівки дровами або вугіллям. Зокрема, кожна сімʼя, яка підпадає під всі критерії для нарахування субсидії, може отримати на рік до 7,41 т дров, або 2,23 т вугілля. Також якщо перевести це в гроші, то кожна родина може розраховувати на 21 тисячу гривень допомоги на рік.

Як оформити субсидію?

Якщо ви вже отримуєте субсидію, то допомога продовжується вам автоматично. Якщо ж ви до цього не мали субсидії, але з тих, чи інших причин отримали на неї право, то можете подати заявку до територіальних органів Пенсійного фонду, виконавчих органів місцевих рад або до найближчого Центру надання адміністративних послуг.

Також, ви можете подати офлайн заявку через сайт Пенсійного Фонду, на порталі Дія або через сайт Міністерства соціальної політики.

Щоб вашу заявку розглянули та надали допомогу вам потрібно прикріпити наступний перелік документів:

Власний (або заявника) паспорт чи ID-картку; ідентифікаційний код; довідку про склад сім’ї; довідку про доходи всіх членів сім’ї за 6 місяців; документ про право власності чи оренди житла; квитанції про оплату комунальних послуг.

Щомісяця до 25 числа Пенсійний Фонд нараховує субсидію і після цього гроші поступлять на ваш рахунок, чи прийдуть на відділення Укрпошти (поширено у сільській місцевості).