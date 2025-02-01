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Цены на бензин, газ и дизель снова вырастут: к чему готовиться украинцам?

Карел Тетяна02.02.2025

Осенью уже дорожал автогаз, а затем бензин и дизель. Еще тогда в правительстве отметили, что это подорожание будет не разовым, просто будет происходить поэтапно. И вот, кажется, что новый этап снова наступил. АЗС готовятся переписывать цены абсолютно на все виды топлива. В Национальном Банке Украины заявляют, что, скорее всего, в течение 2025 года цены на топливо вырастут примерно на 13%. То есть, если сейчас бензин А-95 стоит примерно 56 гривен за литр, то в течение этого года будет стоить почти 65 гривен.

В НБУ отмечают, что будут сдерживать рост цен на топливо

В НБУ добавили, что за последние месяцы горючее подорожало всего на 4-5%. На АЗС еще достаточно много запасов горючего, которое закупалось по старым ценам. Также не исключение, что в мире нефть не будет дорожать. Так что если будет возможность, то цены на топливо будут до последнего сдерживать.

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По мере исчерпания запасов… темпы роста цен на топливо ускорятся до более чем 13% в этом году. Из-за влияния на себестоимость это будет дополнительно давить на стоимость отдельных товаров и транспортных услуг. В среднесрочной перспективе снижение мировых цен на нефть будет частично компенсировать дальнейший рост акцизной нагрузки. В результате рост цен на топливо значительно замедлится», – говорят в НБУ.

Здесь также добавляют, что кроме мировых цен на нефть и курса валют, стоимость топлива меняется еще и из-за изменений в налоговом законодательстве Украины. Акцизы растут, а значит, подорожают и все подакцизные товары. В конце концов, именно поэтому в конце 2024 года так много импортировалось топливо из-за границы. АЗС хотели успеть пополнить запасы перед очередным ростом акцизов.

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Карел Тетяна02.02.2025
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