Цены на бензин, газ и дизель снова вырастут: к чему готовиться украинцам?

Осенью уже дорожал автогаз, а затем бензин и дизель. Еще тогда в правительстве отметили, что это подорожание будет не разовым, просто будет происходить поэтапно. И вот, кажется, что новый этап снова наступил. АЗС готовятся переписывать цены абсолютно на все виды топлива. В Национальном Банке Украины заявляют, что, скорее всего, в течение 2025 года цены на топливо вырастут примерно на 13%. То есть, если сейчас бензин А-95 стоит примерно 56 гривен за литр, то в течение этого года будет стоить почти 65 гривен.

В НБУ отмечают, что будут сдерживать рост цен на топливо

В НБУ добавили, что за последние месяцы горючее подорожало всего на 4-5%. На АЗС еще достаточно много запасов горючего, которое закупалось по старым ценам. Также не исключение, что в мире нефть не будет дорожать. Так что если будет возможность, то цены на топливо будут до последнего сдерживать.

“По мере исчерпания запасов… темпы роста цен на топливо ускорятся до более чем 13% в этом году. Из-за влияния на себестоимость это будет дополнительно давить на стоимость отдельных товаров и транспортных услуг. В среднесрочной перспективе снижение мировых цен на нефть будет частично компенсировать дальнейший рост акцизной нагрузки. В результате рост цен на топливо значительно замедлится», – говорят в НБУ.

Здесь также добавляют, что кроме мировых цен на нефть и курса валют, стоимость топлива меняется еще и из-за изменений в налоговом законодательстве Украины. Акцизы растут, а значит, подорожают и все подакцизные товары. В конце концов, именно поэтому в конце 2024 года так много импортировалось топливо из-за границы. АЗС хотели успеть пополнить запасы перед очередным ростом акцизов.