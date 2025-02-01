Ціни на бензин, газ та дизель знову зростуть: до чого готуватися українцям?

Восени вже дорожчав автогаз, а потім й бензин та дизель. Ще тоді в Уряді зазначили, що це подорожчання буде не разовим, просто відбуватиметься поетапно. І ось, здається, що новий етап знову настав. АЗС готуються переписувати ціни абсолютно на всі види палива. В Національному Банку України заявляють, що швидше за все протягом 2025 року ціни на пальне зростуть приблизно на 13%. Тобто якщо зараз бензин А-95 коштує приблизно 56 гривень за літр, то протягом цього року коштуватиме майже 65 гривень.

В НБУ зазначають, що стримуватимуть ріст цін на пальне

В НБУ додали, що протягом останніх місяців пальне подорожчало всього на 4-5%. На АЗС ще є досить багато запасів пального, яке закуповувалось за старими цінами. Також не виключення, що у світі нафта не буде дорожчати. Тож якщо вдаватиметься, то ціни на пальне будуть до останнього стримувати.

“У міру вичерпання запасів… темпи зростання цін на пальне прискоряться до більш ніж 13% цього року. Через вплив на собівартість це додатково тиснутиме на вартість окремих товарів і транспортних послуг. У середньостроковій перспективі зниження світових цін на нафту буде частково компенсувати подальше зростання акцизного навантаження. В результаті зростання цін на пальне значно сповільниться”, – кажуть в НБУ.

Тут також додають, що окрім світових цін на нафту та курсу валют, вартість палива змінюється ще й через зміни у податковому законодавстві України. Акцизи зростають, а відтак подорожчають й усі підакцизні товари. Зрештою саме тому наприкінці 2024 року так багато імпортувалося паливо з-за кордону. АЗС хотіли встигнути поповнити запаси перед черговим зростанням акцизів.