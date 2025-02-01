В Дие появилась совершенно новая и очень полезная услуга: многим она понадобится

Приложение Дия постоянно обновляется и совершенствуется. Это и так уже самое популярное приложение в Украине, которое заменило многим множество бумажных документов. Разработчики постоянно анонсируют внедрение новых услуг и функций, которыми украинцы охотно пользуются. И вот снова появилась новая опция, которая называется «Отсутствует связь». Если у вас пропал сигнал мобильной связи или же не работает мобильный интернет, не работают звонки, или смс-сообщение вы можете сообщить об этом через «Дию».

Особенности новой услуги

Услуга уже доступна для использования. Если в вашем приложении она еще не появилось, то попробуйте его обновить. Суть услуги состоит в том, что даже без интернета и мобильной связи вы сможете отправить запрос и сообщить, что у вас есть проблемы с сигналом. Для этого нужно открыть Дию, зайти в нужную услугу и нажать на “Отправить заявку”.

Вот пошаговая инструкция по поводу того, как отправить заявку:

Откройте приложение и нажмите значок «Отсутствует связь». Этот значок должен быть на главном экране. Далее нужно предоставить одноразовый доступ к геолокации, чтобы приложение могло определить где именно вы находитесь и соответственно, где есть проблемы со связью. Также напишите или выберите пункт где укажите когда именно нет связи: при отключении света или независимо от этого. Выберите из списка мобильного оператора. Выберите услугу, которая не работает: связь, мобильный интернет или все вместе. Укажите, где конкретно нет связи: на улице или в помещении.

Далее отправьте жалобу и она будет отправлена ​​сразу же автоматически, как только у вас появится интернет.

Вам не нужно следить за наличием связи. Заявка сохранится в приложении и будет отправлена ​​автоматически.