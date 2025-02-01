Есть всего 10 дней: что нужно сделать всем пенсионерам, чтобы не потерять право выплат

Пенсионерам важно знать, о чем они должны сообщить Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в течение 10 дней, чтобы не потерять свои пенсионные выплаты. Ранее мы писали о том, почему 26% пенсионеров получают меньше 3 000 гривен и где в Украине самые большие пенсионные выплаты.

Пенсионеры обязаны сообщать ПФУ о важных изменениях в своей жизни в течение 10 дней, поскольку эти данные непосредственно влияют на размер их пенсии.

По информации Главного управления Пенсионного фонда Закарпатской области, пенсионеры должны своевременно информировать об определенных изменениях, таких как изменение места жительства, паспортных данных и другие важные обстоятельства, которые могут повлиять на их пенсионные выплаты.

В соответствии с Порядком подачи документов для назначения или перерасчета пенсий, утвержденного постановлением правления Пенсионного фонда Украины, пенсионеры имеют 10 дней для сообщения следующей информации: получение нового паспорта гражданина Украины (ID-карты); получение нового паспорта в случае его утери или похищения; изменение фамилии; изменение идентификационного кода; изменение адреса проживания; трудоустройство или увольнение с работы. Например, изменение адреса важно для сохранения электронного пенсионного дела, а изменения в трудовом статусе могут повлиять на сумму пенсии.

Уведомить Пенсионный фонд можно через ближайший сервисный центр или воспользовавшись личным электронным кабинетом на вебпортале ПФУ.

На 1 января 2025 года в Украине насчитывалось 10,3 млн пенсионеров, из которых 2,8 млн продолжают работать.

Добавим, что Пенсионный фонд не может предоставить точный расчет пенсии без полной информации о зарплате до и после 2000 года, вид пенсии и последний перерасчет. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что пенсия в размере 2520 гривен является вероятной, учитывая недостаточный стаж для получения большей пенсии, чем минимальная.