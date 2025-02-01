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Есть всего 10 дней: что нужно сделать всем пенсионерам, чтобы не потерять право выплат

Yulia01.02.2025

Пенсионерам важно знать, о чем они должны сообщить Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в течение 10 дней, чтобы не потерять свои пенсионные выплаты. Ранее мы писали о том, почему 26% пенсионеров получают меньше 3 000 гривен и где в Украине самые большие пенсионные выплаты.

Пенсионеры обязаны сообщать ПФУ о важных изменениях в своей жизни в течение 10 дней, поскольку эти данные непосредственно влияют на размер их пенсии.

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По информации Главного управления Пенсионного фонда Закарпатской области, пенсионеры должны своевременно информировать об определенных изменениях, таких как изменение места жительства, паспортных данных и другие важные обстоятельства, которые могут повлиять на их пенсионные выплаты.

В соответствии с Порядком подачи документов для назначения или перерасчета пенсий, утвержденного постановлением правления Пенсионного фонда Украины, пенсионеры имеют 10 дней для сообщения следующей информации: получение нового паспорта гражданина Украины (ID-карты); получение нового паспорта в случае его утери или похищения; изменение фамилии; изменение идентификационного кода; изменение адреса проживания; трудоустройство или увольнение с работы. Например, изменение адреса важно для сохранения электронного пенсионного дела, а изменения в трудовом статусе могут повлиять на сумму пенсии.

Уведомить Пенсионный фонд можно через ближайший сервисный центр или воспользовавшись личным электронным кабинетом на вебпортале ПФУ.

На 1 января 2025 года в Украине насчитывалось 10,3 млн пенсионеров, из которых 2,8 млн продолжают работать.

Добавим, что Пенсионный фонд не может предоставить точный расчет пенсии без полной информации о зарплате до и после 2000 года, вид пенсии и последний перерасчет. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что пенсия в размере 2520 гривен является вероятной, учитывая недостаточный стаж для получения большей пенсии, чем минимальная.

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Yulia01.02.2025
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