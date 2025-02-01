Це потрібно зробити всім українцям, щоб не переплачувати за комуналку

Українцям нагадали про важливу процедуру, яку необхідно виконати вчасно, щоб уникнути переплати за комунальні послуги.

Громадянам слід поспішити та вчасно передати показання лічильників води та тепла, інакше вони будуть змушені заплатити більше за комунальні послуги. Про це повідомив комунальний концерн «Центр комунального сервісу».

Для коректного нарахування плати за спожиті послуги, дані лічильників тепла, холодної та гарячої води необхідно внести до 31 січня включно. В іншому випадку нарахування будуть здійснюватися за показаннями загальнобудинкового лічильника, а за його відсутності – за нормативами споживання.

Важливо пам’ятати, що передача показань лічильників є обов’язковою для споживачів, у житлових приміщеннях яких встановлено бойлер, навіть якщо їхні показання не відрізняються від попередніх.

Як повідомили в комунальному концерні, мешканці Києва можуть передавати свідчення лічильників дистанційно, використовуючи:

індивідуальний кабінет споживача на платформі ЦКС;

особистий кабінет на сайті «Київтеплоенерго»;

особистий кабінет на сайті «Київводоканал»;

мобільний застосунок «Комуналка»;

телефон кол-центру: (044) 247-40-40, 099-247-40-40 (Vodafone), 093-247-40-40 (Lifecell), 096-247-40-40 (Kyivstar);

безкоштовну гарячу лінію: 0-800-404-407 (з мобільного);

чат-бот у Viber або Telegram.

Нагадаємо, що вже після завершення опалювального сезону в Україні може суттєво зрости вартість комунальних послуг. При чому це стосується як електроенергії, так і газу. Після відмови Україні від транспортування російського газу до Європи стало відомо про критичне зменшення природного газу в сховищах. Наразі вони заповнені лише на 10%. Тож це серйозний привід для підвищення тарифів на природний газ.

Подібна ситуація з електроенергією, ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Тому потрібні величезні суми для відновлення інфраструктури. Відповідно ці витрати покладуть на плечі українців. Ймовірно, вже з травня-червня тарифи значно будуть підвищити.