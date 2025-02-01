Є лише 10 днів: що потрібно зробити всім пенсіонерам, щоб не втратити право виплат

Пенсіонерам важливо знати, про що вони повинні повідомити Пенсійний фонд України (ПФУ) протягом 10 днів, щоб не втратити свої пенсійні виплати. Раніше ми писали про те, чому 26% пенсіонерів отримують менше 3 000 гривень та де в Україні найбільші пенсійні виплати.

Пенсіонери зобов’язані повідомляти ПФУ про важливі зміни у своєму житті протягом 10 днів, оскільки ці дані безпосередньо впливають на розмір їх пенсії.

За інформацією Головного управління Пенсійного фонду Закарпатської області, пенсіонери повинні своєчасно інформувати про певні зміни, такі як зміна місця проживання, паспортних даних та інші важливі обставини, що можуть вплинути на їх пенсійні виплати.

Відповідно до Порядку подання документів для призначення або перерахунку пенсій, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України, пенсіонери мають 10 днів для повідомлення наступної інформації: отримання нового паспорта громадянина України (ID-картки); отримання нового паспорта у разі його втрати або викрадення; зміна прізвища; зміна ідентифікаційного коду; зміна адреси проживання; працевлаштування або звільнення з роботи.Ці дані необхідні для коректного ведення пенсійної справи. Наприклад, зміна адреси важлива для збереження електронної пенсійної справи, а зміни в трудовому статусі можуть вплинути на суму пенсії.

Повідомити Пенсійний фонд можна через найближчий сервісний центр або скориставшись особистим електронним кабінетом на вебпорталі ПФУ.

На 1 січня 2025 року в Україні нараховувалося 10,3 млн пенсіонерів, з яких 2,8 млн продовжують працювати.

Додамо, що Пенсійний фонд не може надати точний розрахунок пенсії без повної інформації про зарплату до та після 2000 року, вид пенсії та останній перерахунок. Наявні дані свідчать про те, що пенсія у розмірі 2520 гривень є вірогідною, враховуючи недостатній стаж для отримання більшої пенсії, ніж мінімальна.