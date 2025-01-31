За «Национальный кэшбек» придется заплатить налог: обнародованы важные детали

В Украине некоторые граждане обязаны ежегодно декларировать свои доходы и имущество. Это касается лиц, занимающих должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, то есть государственных служащих. Важно четко понимать, какие именно финансовые обязательства необходимо отражать в электронной декларации и как правильно ее заполнить, чтобы избежать ошибок и недоразумений с контролирующими органами.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнародовало новые разъяснения относительно электронного декларирования доходов. Согласно информации, размещенной на официальном веб-сайте НАПК, средства, полученные по государственной программе «Национальный кэшбек», рассматриваются как финансовая помощь гражданам, которые покупают товары и услуги украинского производства.

Поскольку эти средства являются доходом, сведения о них обязательно должны быть отражены в ежегодной электронной декларации. Для этого необходимо воспользоваться разделом 11 «Доходы, в том числе подарки». Должностным лицам следует придерживаться следующего алгоритма действий:

В поле «Вид дохода» нужно выбрать отметку «Другое». В поле «Укажите, какой именно» необходимо указать «Национальный кэшбек». В поле «Источник (источники) дохода» следует выбрать «Другое физическое или юридическое лицо». В поле «Тип лица» нужно выбрать «Юридическое лицо, зарегистрированное в Украине». В поле «Код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» необходимо указать «37508596». В поле «Наименование юридического лица» следует выбрать «Министерство экономики Украины».

Кроме того, в НАПК отметили, что информация о банковском учреждении, в котором открыт специальный счет для получения средств по программе «Национальный кэшбек», должна быть отражена в разделе 12.1 «Банковские и другие финансовые учреждения, в том числе за рубежом, в которых у субъекта декларирования или членов его семьи открыты счета или хранятся средства, другое имущество» декларации в соответствии с общими правилами.

Какие еще доходы надо декларировать

Перечень достаточно широк и включает в себя заработную плату, полученную как по основному месту работы, так и по совместительству, различные гонорары, доходы от предпринимательской деятельности или независимой профессиональной деятельности, средства, полученные от аренды недвижимого имущества, дивиденды, роялти, проценты, страховые выплаты и возмещения, призы и выигрыши в лотерею, подарки, алименты, благотворительную помощь, пенсию и наследство.

Важно отметить, что декларировать нужно суммы с учетом всех налогов и сборов, независимо от их размера. Кроме того, следует обратить внимание на установленные пороги для декларирования, которые рассчитываются на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на отчетный год.

Например, для отчетности за 2024 год следует учитывать показатель прожиточного минимума в размере 3 028 гривен. В частности, порог для декларирования подарков составляет 5 прожиточных минимумов, что равно 15 140 гривен. Следовательно, декларировать подарки, стоимость которых меньше указанной суммы, не нужно.