Количество пенсионеров стремительно сокращается: в чем причина и повлияет ли это на сумму пенсий

В Украине в течение года, с января 2024 года по январь 2025 года, общее количество пенсионеров уменьшилось с 10 миллионов 516 тысяч до 10 миллионов 343 тысяч человек. Если сравнить с периодом до начала полномасштабной войны, а именно с январем 2022 года, когда в стране было 10 миллионов 841 тысяча пенсионеров, то за год количество пенсионеров сократилось на 173 тысячи человек, а за последние три года – на 328 тысяч человек.

Статистические данные, полученные от Пенсионного фонда Украины (ПФУ), которые свидетельствуют о том, что количество работающих пенсионеров на данный момент составляет 2 миллиона 793 тысячи человек. Год назад этот показатель составлял 2 миллиона 748 тысяч человек. Таким образом, несмотря на общее уменьшение числа пенсионеров, количество тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию, растет.

Увеличение требований к стажу усложняет выход на пенсию

В Украине с 2017 года ежегодно увеличиваются требования к страховому стажу на 12 месяцев. Это связано с тем, что пенсионный возраст в стране привязан к продолжительности этого стажа. В текущем году для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. В 2028 году это требование возрастет до 35 лет. В связи с этим, те, кто не сможет выполнить эти требования по стажу, будут вынуждены работать дольше – до 63 или даже 65 лет, чтобы получить право на пенсию.

Для того, чтобы иметь право на пенсию в возрасте 60 лет, необходимо непрерывно работать в течение не менее 25 лет. Важно не только работать, но и официально платить взносы со своей заработной платы в Пенсионный фонд.

В Украине наблюдается общее уменьшение численности населения, или депопуляция. Это происходит по нескольким причинам: во-первых, стремительно сокращается количество новорожденных детей; во-вторых, увеличивается уровень смертности среди населения; и в-третьих, уменьшается средняя продолжительность жизни. Все эти факторы приводят к уменьшению количества пенсионеров в стране.

Население Украины стареет, то есть увеличивается доля людей пожилого возраста. Соотношение работающих граждан к пенсионерам достигло критического значения – один к одному. Это означает, что на одного работающего приходится один пенсионер. Украина переживает тяжелый экономический кризис из-за полномасштабной войны, и при этом имеет один из самых низких пенсионных возрастов в Европе. Ни одна европейская страна, даже такая экономически развитая, как Германия или Франция, не может позволить себе выплачивать пенсии с 60 лет.