Українцям видадуть по 3600 гривень: як подати заявку на отримання коштів

Жителі Охтирки, що на Сумщині, мають чудову нагоду отримати фінансову підтримку від Організації Об’єднаних Націй! Благодійний фонд “Право на захист” оголосив про початок реєстрації на отримання грошових виплат. Раніше ми розповідали про зміни у виплатах для переселенців з 29 січня, тож ця інформація буде особливо актуальною для тих, хто потребує допомоги.

Хто ж саме може скористатися цією можливістю та отримати 10 800 гривень? Право на допомогу мають дві категорії жителів Охтирки:

По-перше, внутрішньо переміщені особи, які отримали цей статус не пізніше, ніж пів року тому.

По-друге, ті, хто повернувся додому з інших областей України або з-за кордону після вимушеної евакуації, спричиненої повномасштабним вторгненням 24 лютого 2022 року.

Проте, є й обов’язкові умови для отримання допомоги. Ви не повинні отримувати аналогічні виплати від ООН або інших організацій. Ваш середньомісячний дохід на одного члена сім’ї не повинен перевищувати 5400 гривень. Крім того, ви повинні належати хоча б до однієї з категорій вразливості:

Сім’я, де мама або тато самотужки виховують одну або більше дітей до 18 років, або ж доглядають за людьми похилого віку (55 років і старше).

Сім’я, де проживають самотні люди похилого віку (55 років і старше) або людина похилого віку з дітьми до 18 років.

Сім’я, де є люди з інвалідністю або хронічними захворюваннями.

Реєстрація на отримання грошової допомоги відбудеться вже 30 січня. Щоб записатися на прийом, телефонуйте за номером 063 182 68 38 з 9:00 до 16:00. Не пропустіть свій шанс отримати необхідну підтримку!

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи зможуть отримати субсидію на оренду житла. Однак лише при одній умов, вони орендують житло по договору, а орендодавець сплачує податки з доходу від оренди.