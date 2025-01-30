Украинцам выдадут по 3600 гривен: как подать заявку на получение средств

30Жители Ахтырки, что на Сумщине, имеют прекрасную возможность получить финансовую поддержку от Организации Объединенных Наций! Благотворительный фонд «Право на защиту» объявил о начале регистрации на получение денежных выплат. Ранее мы рассказывали об изменениях в выплатах для переселенцев с 29 января, поэтому эта информация будет особенно актуальной для тех, кто нуждается в помощи.

Кто же может воспользоваться этой возможностью и получить 10 800 гривен? Право на помощь имеют две категории жителей Ахтырки:

Во-первых, внутренне перемещенные лица, которые получили этот статус не позднее, чем полгода назад.

Во-вторых, те, кто вернулся домой из других областей Украины или из-за рубежа после вынужденной эвакуации, вызванной полномасштабным вторжением 24 февраля 2022 года.

Однако, есть и обязательные условия для получения помощи. Вы не должны получать аналогичные выплаты от ООН или других организаций. Ваш среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 5400 гривен. Кроме того, вы должны принадлежать хотя бы к одной из категорий уязвимости:

Семья, где мама или папа самостоятельно воспитывают одного или более детей до 18 лет, или же ухаживают за пожилыми людьми (55 лет и старше).

Семья, где проживают одинокие пожилые люди (55 лет и старше) или пожилой человек с детьми до 18 лет.

Семья, где есть люди с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Регистрация на получение денежной помощи состоится уже 30 января. Чтобы записаться на прием, звоните по номеру 063 182 68 38 с 9:00 до 16:00. Не упустите свой шанс получить необходимую поддержку!

Напомним, что внутренне перемещенные лица смогут получить субсидию на аренду жилья. Однако только при одном условии, они арендуют жилье по договору, а арендодатель платит налоги с дохода от аренды.