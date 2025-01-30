В Україні з’явився новий дорожній знак: що він означає та який штраф за ігнорування

На дорогах України з’явився новий дорожній знак – зелене коло з числом посередині, який викликав чимало питань у водіїв. Цей знак відрізняється від традиційних попереджувальних, заборонних або наказових знаків, до яких ми звикли. Зазвичай попереджувальні знаки мають форму червоного трикутника з білим або жовтим фоном, а заборонні – форму кола з червоною обводкою.

Проте, цей зелений знак, який нещодавно з’явився на наших дорогах, не має офіційної кодифікації в українських правилах дорожнього руху. Цікаво, що подібні знаки існують у багатьох країнах Європи, де вони використовуються для позначення рекомендованої швидкості. В Україні є схожий знак під номером 5.33, який зображує рекомендовану швидкість на прямокутнику синього кольору. Проте зелений знак у формі кола, який зараз можна побачити на дорогах, має свою специфіку.

Що ж означає цей “зелений знак”? Число, яке знаходиться в центрі зеленого кола, не є обмеженням швидкості, а скоріше рекомендацією. Воно вказує на безпечну швидкість, яку водії можуть обрати для проїзду цим конкретним відрізком дороги. Зона дії знака поширюється до найближчого перехрестя, що допомагає водіям краще орієнтуватися в умовах дорожнього руху.

Чому ж вирішили ввести новий зелений знак?

Основна причина – це технічні можливості сучасних автомобілів. Багато транспортних засобів обладнано системами, які зчитують дорожні знаки, але не всі вони здатні розрізнити значення традиційних знаків. Виявляється, що великі чорні цифри на зеленому тлі краще помітні для камер, особливо на відстані та в умовах похмурої погоди, ніж білі цифри на синьому тлі.

Де ж можна побачити цей зелений знак?

Найчастіше його встановлюють на дорогах біля шкіл або в місцях, де навчальні заклади можуть встановлювати їх самостійно. Це допомагає підвищити безпеку пішоходів, які переходять дорогу, та нагадує водіям про необхідність дотримуватися безпечної швидкості в таких зонах.

Таким чином, новий зелений дорожній знак став важливим елементом безпеки дорожнього руху в Україні, адаптуючи правила під сучасні реалії. Водіям слід звикати до нових знаків та їх значення, щоб забезпечити безпечний проїзд на українських дорогах.