Кількість пенсіонерів стрімко скорочується: в чому причина та чи вплине це на суму пенсій

В Україні протягом року, з січня 2024 року по січень 2025 року, загальна кількість пенсіонерів зменшилась з 10 мільйонів 516 тисяч до 10 мільйонів 343 тисяч осіб. Якщо порівняти з періодом до початку повномасштабної війни, а саме з січнем 2022 року, коли в країні було 10 мільйонів 841 тисяча пенсіонерів, то за рік кількість пенсіонерів скоротилася на 173 тисячі осіб, а за останні три роки – на 328 тисяч осіб.

Статистичні дані, отримані від Пенсійного фонду України (ПФУ), які свідчать про те, що кількість працюючих пенсіонерів на даний момент становить 2 мільйони 793 тисячі осіб. Рік тому цей показник становив 2 мільйони 748 тисяч осіб. Отже, незважаючи на загальне зменшення числа пенсіонерів, кількість тих, хто продовжує працювати після виходу на пенсію, зростає.

Збільшення вимог до стажу ускладнює вихід на пенсію

В Україні з 2017 року щорічно збільшуються вимоги до страхового стажу на 12 місяців. Це пов’язано з тим, що пенсійний вік в країні прив’язаний до тривалості цього стажу. У поточному році для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати не менше 32 років страхового стажу. У 2028 році ця вимога зросте до 35 років. У зв’язку з цим, ті, хто не зможе виконати ці вимоги щодо стажу, будуть змушені працювати довше – до 63 або навіть 65 років, щоб отримати право на пенсію.

Для того, щоб мати право на пенсію у віці 60 років, необхідно безперервно працювати протягом щонайменше 25 років. Важливо не тільки працювати, але й офіційно сплачувати внески зі своєї заробітної плати до Пенсійного фонду.

В Україні спостерігається загальне зменшення чисельності населення, або депопуляція. Це відбувається з кількох причин: по-перше, стрімко скорочується кількість новонароджених дітей; по-друге, збільшується рівень смертності серед населення; і по-третє, зменшується середня тривалість життя. Усі ці фактори призводять до зменшення кількості пенсіонерів в країні.

Населення України старіє, тобто збільшується частка людей похилого віку. Співвідношення працюючих громадян до пенсіонерів досягло критичного значення – один до одного. Це означає, що на одного працюючого припадає один пенсіонер. Україна переживає важку економічну кризу через повномасштабну війну, і при цьому має один з найнижчих пенсійних віків в Європі. Жодна європейська країна, навіть така економічно розвинена, як Німеччина або Франція, не може дозволити собі виплачувати пенсії з 60 років.