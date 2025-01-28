Укрзализныця обновила правила покупки билетов: о чем нужно знать пассажирам?

Ежедневно поездами передвигается множество людей в пределах Украины, а также за границу. Большинство пассажиров привыкли бронировать билеты онлайн, ведь это очень удобно. Укрзализныця отследила такую ​​тенденцию и решила сделать услугу онлайн покупки билетов еще более удобной. Теперь каждый может купить билеты не только на свое имя, но и кому-то из знакомых или родных. Более того, человек, которому вы покупаете билет сможет получить бонусы. Для этого просто нужно будет указать при бронировании его данные.

Об этом сообщили на сайте компании

На сайте Укрзализныци появилась данная информация. В компании отмечают, что теперь не обязательно покупать себе билет лично, чтобы получить за это бонусы. Купить билет на ваше имя может любой желающий. Главное правильно указать фамилию, имя и отчество пассажира, и его номер телефона, привязанный к его учетной записи.

“Шеринг билетов между учетными аккаунтами. Создайте профиль пассажира, для которого покупаете билет. Билет появится в аккаунте пассажира”, – говорят в Укрзализныце.

Также в компании рассказали, что некоторые поезда будут курсировать по измененным маршрутам. Благодаря обновлению маршрутов поезда будут добираться до места назначения за меньший промежуток времени.

Какие маршруты поменялись?

Вот какие поезда теперь будут курсировать по новому маршруту.

Поезд №51/52 Запорожье – Одесса. Поезд №53/54 Днепр – Одесса. Поезд №253/254 Кривой Рог – Одесса. Поезд №148/147 Киев – Одесса. Поезд №7/8 Харьков – Одесса.

Все эти поезда будут теперь прибывать к месту назначения на 2-3 часа быстрее. Детальнее с актуальными графиками можно ознакомиться на сайте компании.

“Завершаем ремонт железнодорожной инфраструктуры и с 27 января ускоряем ряд поездов на Одесском направлении на 2-3 часа. А еще назначаем остановки в Николаевской области”, — рассказали в “Укрзализныци”.