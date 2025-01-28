Укрзалізниця оновила правила покупки квитків: про що треба знати пасажирам?

Щоденно потягами пересувається безліч людей в межах України, а також за кордон. Більшість пасажирів звикли бронювати квитки онлайн, адже це дуже зручно. Укрзалізниця відстежила таку тенденцію й вирішила зробити послугу онлайн купівлі квитків ще зручнішою. Тепер кожен може купити квитки не лише на своє імʼя, а й комусь зі знайомих, чи рідних. Ба більше, людина, якій ви купуєте квиток зможе отримати бонуси. Для цього просто потрібно буде вказати при бронюванні її дані.

Про це повідомили на сайті компанії

На сайті Укрзалізниці зʼявилася дана інформація. В компанії наголошують, що відтепер не обовʼязково купувати собі квиток особисто, щоб отримати за це бонуси. Купити квиток на ваше імʼя може будь-хто. Головне правильно вказати прізвище, імʼя та по батькові пасажира, і його номер телефону, який привʼязаний до його облікового запису.

“Шеринг квитків між обліковими акаунтами. Створіть профіль пасажира, для якого купуєте квиток. Квиток з’явиться в обліковому записі пасажира”, – кажуть в Укрзалізниці.

Також в компанії розповіли, що деякі потяги курсуватимуть за зміненими маршрутами. Завдяки оновленню маршрутів потяги добиратимуться до місця призначення за менший проміжок часу.

Які маршрути змінилися?

Ось, які потяги тепер курсуватимуть за новим маршрутом.

Поїзд №51/52 Запоріжжя – Одеса. Поїзд №53/54 Дніпро – Одеса. Поїзд №253/254 Кривий Ріг – Одеса. Поїзд №148/147 Київ – Одеса. Поїзд №7/8 Харків – Одеса.

Всі ці потяги тепер прибуватимуть до місця призначення на 2-3 години швидше. Детальніше з актуальними графіками можна ознайомитися на сайті компанії.

“Завершуємо ремонт залізничної інфраструктури та з 27 січня прискорюємо низку поїздів на Одеському напрямку на 2-3 години. А ще призначаємо зупинки на Миколаївщині“, – розповіли в “Укрзалізниці”.