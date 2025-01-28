Почему спидометр и навигатор показывают разную скорость: объяснение автоэксперта

Сегодня практически каждый водитель использует навигационные программы на смартфонах, которые, помимо построения маршрутов, также отображают скорость движения автомобиля. Однако, сравнив эти данные со значениями на спидометре, можно заметить их расхождение. Почему так происходит и каким показаниям стоит доверять больше, чтобы избежать штрафов, объяснил специалист в сфере автотранспорта.

Приборы для измерения скорости автомобиля со временем претерпели значительные изменения. Если раньше скорость определялась с помощью механических систем, которые отслеживали вращение деталей трансмиссии, то современные автомобили оснащены электронными датчиками. Эти датчики работают в тесном взаимодействии с другими системами безопасности, такими как ABS и ESP, обеспечивая более точные и стабильные показания скорости.

Электронные датчики скорости подсчитывают количество оборотов колес и на основе этих данных определяют скорость движения автомобиля. Однако, если на автомобиль установлены нестандартные шины или произошли другие изменения в конструкции, то показания датчика могут быть неточными. Поэтому водителям следует учитывать возможность таких погрешностей при интерпретации данных со спидометра.

Навигационные программы в смартфонах используют данные спутниковых систем GPS для определения скорости движения. Точность таких измерений зависит от многих факторов, таких как сила сигнала GPS, погодные условия и количество других пользователей сети в этом районе. Несмотря на это, современные навигационные устройства обеспечивают достаточно высокую точность измерений, даже на высоких скоростях.

Почему же возникает расхождение между показаниями спидометра и навигатора? Как правило, спидометр показывает скорость немного выше, чем реальная. Эта разница становится заметнее с увеличением скорости движения. Например, если спидометр показывает 40 км/ч, то навигатор может отобразить 38 км/ч. Такая небольшая разница может показаться незначительной, но она может привести к получению штрафа за превышение скорости.

Специалисты утверждают, что спидометры большинства автомобилей по умолчанию показывают скорость с небольшим запасом, примерно на 5% выше фактической. Это означает, что если на спидометре отображается 100 км/ч, то реальная скорость может быть около 95 км/ч. Поэтому для более точного определения скорости движения рекомендуется ориентироваться на показания навигационных устройств.