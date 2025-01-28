Чому спідометр та навігатор показують різну швидкість: пояснення автоексперта

Сьогодні практично кожен водій використовує навігаційні програми на смартфонах, які, крім побудови маршрутів, також відображають швидкість руху автомобіля. Однак, порівнявши ці дані зі значеннями на спідометрі, можна помітити їхню розбіжність. Чому так відбувається і яким показанням варто довіряти більше, щоб уникнути штрафів, пояснив фахівець в сфері автотранспорту.

Прилади для вимірювання швидкості автомобіля з часом зазнали значних змін. Якщо раніше швидкість визначалася за допомогою механічних систем, які відстежували обертання деталей трансмісії, то сучасні автомобілі оснащені електронними датчиками. Ці датчики працюють у тісній взаємодії з іншими системами безпеки, такими як ABS та ESP, забезпечуючи більш точні та стабільні показання швидкості.

Електронні датчики швидкості підраховують кількість обертів коліс і на основі цих даних визначають швидкість руху автомобіля. Однак, якщо на автомобіль встановлено нестандартні шини або відбулися інші зміни в конструкції, то показання датчика можуть бути неточними. Тому водіям слід враховувати можливість таких похибок при інтерпретації даних зі спідометра.

Навігаційні програми в смартфонах використовують дані супутникових систем GPS для визначення швидкості руху. Точність таких вимірювань залежить від багатьох факторів, таких як сила сигналу GPS, погодні умови та кількість інших користувачів мережі в цьому районі. Незважаючи на це, сучасні навігаційні пристрої забезпечують досить високу точність вимірювань, навіть на високих швидкостях.

Чому ж виникає розбіжність між показаннями спідометра і навігатора? Як правило, спідометр показує швидкість трохи вище, ніж реальна. Ця різниця стає помітнішою зі збільшенням швидкості руху. Наприклад, якщо спідометр показує 40 км/год, то навігатор може відобразити 38 км/год. Така невелика різниця може здатися незначною, але вона може призвести до отримання штрафу за перевищення швидкості.

Фахівці стверджують, що спідометри більшості автомобілів за замовчуванням показують швидкість зі невеликим запасом, приблизно на 5% вище за фактичну. Це означає, що якщо на спідометрі відображається 100 км/год, то реальна швидкість може бути близько 95 км/год. Тому для більш точного визначення швидкості руху рекомендується орієнтуватися на показання навігаційних пристроїв.